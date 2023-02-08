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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Аль-Ахли - Реал
Аль-Ахли - Реал: обзор матча 08 февраля 2023
Аль-Ахли
08.02.2023, среда, 22:00
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
1 : 4
Завершен
Реал
65'
А. Маалул (П)
42'
Винисиус
46'
Ф. Вальверде
90+2'
Родриго
90+8'
С. Аррибас
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Аль-Ахли - Реал
90'
+8
ГОЛ! 1:4!
С. Аррибас
90'
+8
Замена
С. Аррибас
️️️️
Винисиус
90'
+5
Замена
А. Одриосола
️️️️
Л. Модрич
90'
+5
Замена
М. Диас
️️️️
Родриго
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Родриго
Пас отдал
Д. Себальос
Замена
Кахраба
️️️️
Афша
88'
87'
Пенальти не реализован!
Л. Модрич
85'
Желтая карточка
О. Чуамени
Желтая карточка
М. Абдельмонем
85'
77'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Т. Кроос
Замена
Т. Мохамед
️️️️
Х. Эль-Шахат
75'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Маалул
65'
Замена
Х. Фатхи
️️️️
А. Дьен
61'
Замена
П. Тау
️️️️
М. Шериф
61'
46'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Вальверде
42'
ГОЛ! 0:1!
Винисиус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
21
Али Маалул
ЛЗ
14
Махмуд Метвали
ЦЗ
36
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
3
Мохамед Хани
ЦЗ
14
Хуссейн Эль-Шахат
ЦП
15
Алиу Дьен
ЦП
17
Амр Сулейя
ЦП
10
Афша
ЦП
11
Ахмед Абделькадер
АП
10
Мохамед Шериф
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Аль-Ахли
33
Хамза Алаа
ВР
1
Али Лотфи
ВР
25
Рами Рабия
ЦЗ
6
Яссер Ибрахим
ЦЗ
21
Мохамед Ашраф
ЦЗ
8
Хамди Фатхи
ОП
2
Халед Абдельфаттах
ЦП
4
Мохамед Фахри
ЦП
13
Марван Атея
ЦП
10
Кахраба
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
29
Тахер Мохамед
ЦФ
Реал
1
Луис Лопес
ВР
30
Лукас Каньисарес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Марио Мартин
ЦП
11
Серхио Аррибас
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-4-1-1
1
Эль-Шенави
21
Маалул
36
Абдельмонем
3
Хани
14
Метвали
14
Эль-Шахат
17
Сулейя
10
Афша
15
Дьен
11
Абделькадер
10
Шериф
3-1-4-2
13
Лунин
6
Начо
22
Рюдигер
5
Алаба
14
Чуамени
14
Модрич
8
Кроос
8
Вальверде
6
Камавинга
11
Родриго
7
Винисиус
10
Шериф
10
Тау
10
Тау
10
Шериф
15
Дьен
8
Фатхи
8
Фатхи
15
Дьен
10
Афша
10
Кахраба
10
Кахраба
10
Афша
14
Эль-Шахат
29
Мохамед
29
Мохамед
14
Эль-Шахат
14
Модрич
20
Одриосола
20
Одриосола
14
Модрич
8
Кроос
25
Себальос
25
Себальос
8
Кроос
7
Винисиус
11
Аррибас
11
Аррибас
7
Винисиус
11
Родриго
9
Диас
9
Диас
11
Родриго
Остались в запасе
Аль-Ахли
Реал
33
Хамза Алаа
ВР
1
Али Лотфи
ВР
25
Рами Рабия
ЦЗ
6
Яссер Ибрахим
ЦЗ
21
Мохамед Ашраф
ЦЗ
2
Халед Абдельфаттах
ЦП
4
Мохамед Фахри
ЦП
13
Марван Атея
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
1
Луис Лопес
ВР
30
Лукас Каньисарес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
6
Марио Мартин
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
33
Хамза Алаа
ВР
1
Али Лотфи
ВР
25
Рами Рабия
ЦЗ
6
Яссер Ибрахим
ЦЗ
21
Мохамед Ашраф
ЦЗ
2
Халед Абдельфаттах
ЦП
4
Мохамед Фахри
ЦП
13
Марван Атея
ЦП
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
30
Лукас Каньисарес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
6
Марио Мартин
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Аль-Ахли - Реал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Масри
0 : 2
20.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Ахли
3 : 0
05.05.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Замалек
0 : 3
01.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Пирамидс
3 : 0
27.04.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Ахли
2 : 1
11.04.2026
Смуха
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Принц Мулай Абдалла
Где смотреть матч:
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