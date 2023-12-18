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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Флуминенсе - Аль-Ахли
Флуминенсе - Аль-Ахли: обзор матча 18 декабря 2023
Флуминенсе
18.12.2023, понедельник, 21:00
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
2 : 0
Завершен
Аль-Ахли
71'
Д. Ариас (П)
90'
Д. Кеннеди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Аль-Ахли
90'
+1
Замена
А. Сулейя
️️️️
М. Атея
90'
+1
Замена
Р. Рабия
️️️️
Э. Ашур
ГОЛ! 2:0!
Д. Кеннеди
Пас отдал
Мартинелли
90'
Замена
Гуга
️️️️
С. Хавьер
83'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Кено
79'
Замена
Д. Барбоза
️️️️
Марсело
79'
Замена
Лима
️️️️
Гансо
79'
Замена
Марлон
️️️️
Ф. Мело
75'
75'
Замена
Афша
️️️️
А. Тавфик
75'
Замена
Т. Мохамед
️️️️
Кахраба
75'
Замена
К. Фуад
️️️️
П. Тау
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Ариас
71'
69'
Желтая карточка
М. Абдельмонем
Желтая карточка
Мартинелли
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
12
Марсело
ЛЗ
33
Нино
(К)
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
7
Андре
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
20
Кено
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Аль-Ахли
1
Ахмед Эль-Шенави
(К)
ВР
21
Али Маалул
ЛЗ
3
Мохамед Хани
ЦЗ
6
Яссер Ибрахим
ЦЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
13
Марван Атея
ОП
14
Хуссейн Эль-Шахат
ЦП
10
Кахраба
ЦП
8
Акрам Тавфик
ЦП
8
Эмам Ашур
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
Главный тренер
Марсель Коллер
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
22
Педро Ранхел
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
5
Александер
ОП
21
Тиаго Сантос
ОП
45
Лима
ПВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
Аль-Ахли
31
Уфа Шобейр
ВР
33
Хамза Алаа
ВР
33
Карим Эль-Дебес
ЛЗ
28
Карим Фуад
ЛЗ
25
Рами Рабия
ЦЗ
2
Халед Абдельфаттах
ПЗ
36
Ахмед Кука
ОП
15
Алиу Дьен
ЦП
10
Афша
ЦП
17
Амр Сулейя
ЦП
29
Тахер Мохамед
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Фабио
12
Марсело
33
Нино
2
Хавьер
30
Мело
7
Андре
8
Мартинелли
10
Гансо
11
Ариас
14
Кано
20
Кено
4-1-4-1
1
Эль-Шенави
3
Хани
6
Ибрахим
5
Абдельмонем
21
Маалул
13
Атея
10
Кахраба
8
Тавфик
8
Ашур
14
Эль-Шахат
10
Тау
12
Марсело
16
Барбоза
16
Барбоза
12
Марсело
30
Мело
4
Марлон
4
Марлон
30
Мело
2
Хавьер
23
Гуга
23
Гуга
2
Хавьер
10
Гансо
45
Лима
45
Лима
10
Гансо
20
Кено
9
Кеннеди
9
Кеннеди
20
Кено
10
Тау
28
Фуад
28
Фуад
10
Тау
8
Ашур
25
Рабия
25
Рабия
8
Ашур
8
Тавфик
10
Афша
10
Афша
8
Тавфик
13
Атея
17
Сулейя
17
Сулейя
13
Атея
10
Кахраба
29
Мохамед
29
Мохамед
10
Кахраба
Остались в запасе
Флуминенсе
Аль-Ахли
98
Витор Эудес
ВР
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
5
Александер
ОП
21
Тиаго Сантос
ОП
11
Йони Гонсалес
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
31
Уфа Шобейр
ВР
33
Хамза Алаа
ВР
33
Карим Эль-Дебес
ЛЗ
2
Халед Абдельфаттах
ПЗ
36
Ахмед Кука
ОП
15
Алиу Дьен
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
5
Александер
ОП
21
Тиаго Сантос
ОП
11
Йони Гонсалес
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
Остались в запасе
31
Уфа Шобейр
ВР
33
Хамза Алаа
ВР
33
Карим Эль-Дебес
ЛЗ
2
Халед Абдельфаттах
ПЗ
36
Ахмед Кука
ОП
15
Алиу Дьен
ЦП
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Флуминенсе - Аль-Ахли
1
1
Всего ударов по воротам
3
13
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
6
6
Офсайды
2
0
Количество передач
331
202
Сейвы
1
0
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Масри
0 : 2
20.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Ахли
3 : 0
05.05.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Замалек
0 : 3
01.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Пирамидс
3 : 0
27.04.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Ахли
2 : 1
11.04.2026
Смуха
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
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25 ноября
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