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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Аль-Хиляль - Аль-Ахли
Аль-Хиляль - Аль-Ахли: обзор матча 12 февраля 2022
Аль-Хиляль
12.02.2022, суббота, 16:00
Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
0 : 4
Завершен
Аль-Ахли
8'
Я. Ибрахим
17'
Я. Ибрахим
40'
А. Абделькадер
64'
А. Сулейя
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Аль-Хиляль - Аль-Ахли
87'
Замена
Л. Микиссоне
️️️️
А. Абделькадер
Замена
Микаэл
️️️️
С. Аль-Давсари
84'
Замена
М. аль-Брейк
️️️️
Я. аш-Шахрани
72'
66'
Замена
В. Солиман
️️️️
А. Дьен
64'
ГОЛ! 0:4!
А. Сулейя
Пас отдал
Х. Эль-Шахат
Желтая карточка
С. Аль-Фараж
58'
55'
Желтая карточка
М. Шериф
46'
Замена
К. Фуад
️️️️
М. Хани
46'
Замена
Х. Эль-Шахат
️️️️
Т. Мохамед
Замена
С. Аль-Фараж
️️️️
А. Каррильо
46'
Замена
М. Джахфали
️️️️
Г. Куэльяр
46'
45'
+6
Желтая карточка
Т. Мохамед
40'
ГОЛ! 0:3!
А. Абделькадер
32'
Желтая карточка
М. Хани
Красная карточка
М. Канно
28'
17'
ГОЛ! 0:2!
Я. Ибрахим
Красная карточка
М. Перейра
14'
8'
ГОЛ! 0:1!
Я. Ибрахим
Пас отдал
А. Маалул
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
20
Чан Хюн-Су
ЦЗ
27
Сауд Абдулхамид
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
ЛВ
5
Густаво Куэльяр
ОП
28
Мохамед Канно
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
91
Мусса Марега
ПВ
19
Андре Каррильо
ПВ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Аль-Ахли
1
Али Лотфи
ВР
21
Али Маалул
ЛЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
6
Яссер Ибрахим
ЦЗ
3
Мохамед Хани
ПЗ
8
Хамди Фатхи
ОП
15
Алиу Дьен
ЦП
17
Амр Сулейя
ЦП
11
Ахмед Абделькадер
АП
10
Мохамед Шериф
ЦФ
29
Тахер Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Питсо Мосимане
Аль-Хиляль
30
Абдуллах Аль-Жадани
ВР
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
7
Салман Аль-Фараж
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Аль-Ахли
33
Хамза Алаа
ВР
31
Уфа Шобейр
ВР
20
Махмуд Вахид
ЛЗ
28
Карим Фуад
ЛЗ
66
Мохамед Эль-Маграби
ЦЗ
25
Рами Рабия
ЦЗ
14
Хуссейн Эль-Шахат
ЦП
11
Валид Солиман
АП
72
Зиад Тарек
ПВ
29
Луис Микиссоне
ПВ
4-1-1-3-1
33
аль-Уваис
12
аш-Шахрани
32
Аль-Муфарриж
20
Чан Хюн-Су
27
Абдулхамид
5
Куэльяр
28
Канно
29
Аль-Давсари
10
Перейра
19
Каррильо
91
Марега
4-1-2-1-2
1
Лотфи
3
Хани
5
Абдельмонем
6
Ибрахим
21
Маалул
8
Фатхи
15
Дьен
17
Сулейя
11
Абделькадер
29
Мохамед
10
Шериф
5
Куэльяр
70
Джахфали
70
Джахфали
5
Куэльяр
12
аш-Шахрани
2
аль-Брейк
2
аль-Брейк
12
аш-Шахрани
29
Аль-Давсари
30
Микаэл
30
Микаэл
29
Аль-Давсари
19
Каррильо
7
Аль-Фараж
7
Аль-Фараж
19
Каррильо
3
Хани
28
Фуад
28
Фуад
3
Хани
29
Мохамед
14
Эль-Шахат
14
Эль-Шахат
29
Мохамед
15
Дьен
11
Солиман
11
Солиман
15
Дьен
11
Абделькадер
29
Микиссоне
29
Микиссоне
11
Абделькадер
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Ахли
30
Абдуллах Аль-Жадани
ВР
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
33
Хамза Алаа
ВР
31
Уфа Шобейр
ВР
20
Махмуд Вахид
ЛЗ
66
Мохамед Эль-Маграби
ЦЗ
25
Рами Рабия
ЦЗ
72
Зиад Тарек
ПВ
Главный тренер
Питсо Мосимане
Остались в запасе
30
Абдуллах Аль-Жадани
ВР
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Остались в запасе
33
Хамза Алаа
ВР
31
Уфа Шобейр
ВР
20
Махмуд Вахид
ЛЗ
66
Мохамед Эль-Маграби
ЦЗ
25
Рами Рабия
ЦЗ
72
Зиад Тарек
ПВ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Питсо Мосимане
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Ахли
1
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
2 : 3
23.10.2026
Аль-Хиляль
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Масри
0 : 2
20.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Ахли
3 : 0
05.05.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Замалек
0 : 3
01.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Пирамидс
3 : 0
27.04.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Ахли
2 : 1
11.04.2026
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