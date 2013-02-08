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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ахмат - Говерла
Ахмат - Говерла: обзор матча 08 февраля 2013
Ахмат
08.02.2013, пятница, 17:00
Товарищеские матчи
2 : 3
Завершен
Говерла
65'
Аилтон
87'
Аилтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ахмат - Говерла
ГОЛ! 2:0!
Аилтон
87'
ГОЛ! 1:0!
Аилтон
65'
Замена
Ж. Лежар
️️️️
М. Рыбус
56'
Замена
Аилтон
️️️️
Э. Ндоасель
46'
Замена
М. Митришев
️️️️
А. Кацаев
46'
Замена
О. Иванов
️️️️
Маурисио
46'
Замена
Адилсон
️️️️
Ф. Пирис
46'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
М. Макушевски
46'
Замена
М. Коморовски
️️️️
П. Польчак
46'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Ахмат - Говерла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
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Ахмат
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