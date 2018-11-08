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Лига Европы 2026/2027
Акхисар Беледиеспор - Севилья
Акхисар Беледиеспор - Севилья: обзор матча 08 ноября 2018
Акхисар Беледиеспор
08.11.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа J, 4 тур
2 : 3
Завершен
Севилья
52'
Э. Ману
78'
О. Айик
12'
Нолито
38'
Л. Муриэль
87'
Э. Банега (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акхисар Беледиеспор - Севилья
87'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Э. Банега
Желтая карточка
Жозуэ
85'
ГОЛ! 2:2!
О. Айик
Пас отдал
Г. Вурал
78'
58'
Желтая карточка
К. Промес
56'
Вторая желтая
С. Гомес
ГОЛ! 1:2!
Э. Ману
52'
42'
Желтая карточка
Ф. Васкес
38'
ГОЛ! 0:2!
Л. Муриэль
Пас отдал
К. Промес
35'
Желтая карточка
С. Гомес
Желтая карточка
Г. Вурал
24'
12'
ГОЛ! 0:1!
Нолито
Пас отдал
Л. Муриэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
20
Абдул Сиссоко
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
8
Эрай Атасевен
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
10
Жозуэ
АП
Главный тренер
Чихат Арслан
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
3
Нолито
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
5
Билал Киса
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
17
Онурджан Гюлер
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
8
Борха Лассо
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
3-1-4-2
25
Лукач
77
Вурал
88
Османпаша
8
Врсаевич
13
Лопеш
20
Сиссоко
8
Атасевен
7
Барбоза
18
Джевикер
45
Ману
10
Жозуэ
4-1-1-2-2
31
Вацлик
22
Видаль
23
Наньон
21
Гомес
18
Эскудеро
10
Амаду
11
Банега
20
Васкес
10
Промес
10
Муриэль
3
Нолито
Остались в запасе
Акхисар Беледиеспор
Севилья
99
Фатих Озтюрк
ВР
5
Билал Киса
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
17
Онурджан Гюлер
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
8
Борха Лассо
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
99
Фатих Озтюрк
ВР
5
Билал Киса
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
17
Онурджан Гюлер
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
8
Борха Лассо
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Чихат Арслан
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Акхисар Беледиеспор - Севилья
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Акхисар Беледие
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