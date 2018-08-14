Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Стандард
Аякс - Стандард: обзор матча 14 августа 2018
Аякс
14.08.2018, вторник, 21:30
Лига чемпионов, 3 раунд
3 : 0
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Стандард
30'
К. Хунтелаар
34'
М. де Лигт
46'
Д. Нерес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Стандард
76'
Желтая карточка
П. М'Поку
ГОЛ! 3:0!
Д. Нерес
Пас отдал
Д. Тадич
46'
ГОЛ! 2:0!
М. де Лигт
Пас отдал
Х. Зиеш
34'
ГОЛ! 1:0!
К. Хунтелаар
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
20
Лассе Шоне
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Аякс
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
2-3-2-1
24
Онана
17
Блинд
4
де Лигт
20
Шоне
22
Зиеш
21
де Йонг
10
Тадич
7
Нерес
21
Хунтелаар
2-5-1
13
Очоа
19
Фай
39
Каванда
16
Карсела-Гонсалес
22
Бастьен
4
Уче
34
Лайфис
18
Марин
40
М'Поку
Остались в запасе
Аякс
Стандард
52
Закария Лабиад
АП
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
13
Сенна Мянго
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Остались в запасе
52
Закария Лабиад
АП
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Венсан Эуврар
Статистика матча Аякс - Стандард
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Новости команд
Все
Аякс
Стандард
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
11:08
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
11:08
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+