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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Стандард - Аякс
Стандард - Аякс: обзор матча 07 августа 2018
Стандард
07.08.2018, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 2
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Аякс
67'
М. Карсела-Гонсалес
19'
К. Хунтелаар
34'
Д. Тадич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Аякс
ГОЛ! 1:2!
М. Карсела-Гонсалес
Пас отдал
Р. Марин
67'
61'
Желтая карточка
Х. Зиеш
Желтая карточка
К. Фай
55'
34'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тадич
Пас отдал
Д. Нерес
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Д. Тадич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
22
Хаким Зиеш
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
Аякс
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
2-5-2
13
Очоа
39
Каванда
19
Фай
18
Марин
4
Уче
22
Бастьен
16
Карсела-Гонсалес
34
Лайфис
70
Са
40
М'Поку
2-3-2-1
24
Онана
4
де Лигт
17
Блинд
22
Зиеш
21
де Йонг
20
Шоне
7
Нерес
10
Тадич
21
Хунтелаар
Остались в запасе
Стандард
Аякс
13
Сенна Мянго
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
Главный тренер
Венсан Эуврар
52
Закария Лабиад
АП
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
Остались в запасе
52
Закария Лабиад
АП
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
Главный тренер
Венсан Эуврар
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Стандард - Аякс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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