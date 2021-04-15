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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - Аякс
Рома - Аякс: обзор матча 15 апреля 2021
Рома
15.04.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Аякс
72'
Э. Джеко
49'
Б. Бробби
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рома - Аякс
90'
+2
Желтая карточка
Л. Мартинес
89'
Желтая карточка
Н. Тальяфико
Замена
Педро
️️️️
Г. Мхитарян
87'
Желтая карточка
Б. Кристанте
86'
83'
Замена
У. Идрисси
️️️️
П. Схюрс
83'
Замена
Л. Траоре
️️️️
Д. Нерес
Замена
Б. Майорал
️️️️
Э. Джеко
81'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Р. Калафьори
81'
Желтая карточка
Э. Джеко
79'
ГОЛ! 1:1!
Э. Джеко
72'
69'
Замена
М. Кудус
️️️️
Э. Альварес
Желтая карточка
Д. Манчини
68'
Желтая карточка
Ж. Верету
67'
49'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бробби
Пас отдал
П. Схюрс
46'
Замена
Б. Бробби
️️️️
Антони
Желтая карточка
Р. Ибаньес
43'
22'
Замена
П. Схюрс
️️️️
Ш. Клайбер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Антони
ПВ
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Педро
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Аякс
24
Доминик Котарски
ВР
37
Кьел Шерпен
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Лопес
33
Калафьори
23
Манчини
3
Ибаньес
2
Карсдорп
24
Диавара
22
Мхитарян
4
Кристанте
17
Верету
7
Пеллегрини
10
Джеко
4-1-1-3-1
1
Стекеленбург
2
Клайбер
12
Тимбер
6
Мартинес
3
Тальяфико
4
Альварес
8
Гравенберх
7
Нерес
18
Классен
10
Тадич
7
Антони
33
Калафьори
12
Вильяр
12
Вильяр
33
Калафьори
22
Мхитарян
9
Педро
9
Педро
22
Мхитарян
10
Джеко
9
Майорал
9
Майорал
10
Джеко
2
Клайбер
4
Схюрс
4
Схюрс
2
Клайбер
4
Альварес
20
Кудус
20
Кудус
4
Альварес
Схюрс
11
Идрисси
11
Идрисси
Схюрс
7
Нерес
2
Траоре
2
Траоре
7
Нерес
7
Антони
9
Бробби
9
Бробби
7
Антони
Остались в запасе
Рома
Аякс
20
Риккардо Черво
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
23
Карлес Перес
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
24
Доминик Котарски
ВР
37
Кьел Шерпен
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
20
Риккардо Черво
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
23
Карлес Перес
ПВ
Остались в запасе
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
24
Доминик Котарски
ВР
37
Кьел Шерпен
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Рома - Аякс
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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