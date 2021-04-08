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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - Рома
Аякс - Рома: обзор матча 08 апреля 2021
Аякс
08.04.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Рома
39'
Д. Классен
57'
Л. Пеллегрини
87'
Р. Ибаньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Аякс - Рома
90'
+4
Желтая карточка
Р. Калафьори
90'
Желтая карточка
Б. Кристанте
89'
Замена
К. Перес
️️️️
Педро
Замена
У. Идрисси
️️️️
Антони
88'
87'
ГОЛ! 1:2!
Р. Ибаньес
Желтая карточка
Л. Мартинес
86'
Замена
Ш. Клайбер
️️️️
Д. Ренш
79'
78'
Желтая карточка
Б. Перес
77'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Ж. Верету
76'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Э. Джеко
Желтая карточка
Д. Ренш
71'
Замена
Б. Бробби
️️️️
Д. Нерес
64'
57'
ГОЛ! 1:1!
Л. Пеллегрини
Пенальти не реализован!
Д. Тадич
53'
ГОЛ! 1:0!
Д. Классен
Пас отдал
Д. Тадич
39'
29'
Замена
Р. Калафьори
️️️️
Л. Спинаццола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
37
Кьел Шерпен
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Антони
ПВ
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Педро
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Аякс
24
Доминик Котарски
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
4-1-1-3-1
37
Шерпен
3
Тальяфико
2
Ренш
6
Мартинес
12
Тимбер
4
Альварес
8
Гравенберх
10
Тадич
18
Классен
7
Нерес
7
Антони
4-1-2-2-1
13
Лопес
33
Перес
3
Ибаньес
23
Манчини
37
Спинаццола
24
Диавара
4
Кристанте
17
Верету
9
Педро
7
Пеллегрини
10
Джеко
2
Ренш
2
Клайбер
2
Клайбер
2
Ренш
7
Антони
11
Идрисси
11
Идрисси
7
Антони
7
Нерес
9
Бробби
9
Бробби
7
Нерес
37
Спинаццола
33
Калафьори
33
Калафьори
37
Спинаццола
17
Верету
12
Вильяр
12
Вильяр
17
Верету
9
Педро
23
Перес
23
Перес
9
Педро
10
Джеко
9
Майорал
9
Майорал
10
Джеко
Остались в запасе
Аякс
Рома
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
24
Доминик Котарски
ВР
23
Кинтен Тимбер
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
20
Риккардо Черво
ЛВ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
24
Доминик Котарски
ВР
23
Кинтен Тимбер
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
20
Риккардо Черво
ЛВ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Аякс - Рома
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
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