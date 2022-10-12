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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - Аякс
Наполи - Аякс: обзор матча 12 октября 2022
Наполи
12.10.2022, среда, 19:45
Лига чемпионов, группа A, 4 тур
4 : 2
Завершен
Аякс
4'
И. Лосано
16'
Д. Распадори
62'
Х. Кварацхелия (П)
90'
В. Осимхен
49'
Д. Классен
83'
С. Бергвейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Аякс
Желтая карточка
М. Политано
90'
+2
Желтая карточка
В. Осимхен
90'
+1
ГОЛ! 4:2!
В. Осимхен
90'
Замена
Д. Гаэтано
️️️️
П. Зелински
89'
Желтая карточка
Жуан
87'
84'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
С. Бергейс
84'
Замена
Л. Окампос
️️️️
С. Бергвейн
83'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
С. Бергвейн
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Х. Кварацхелия
77'
Замена
М. Политано
️️️️
И. Лосано
77'
76'
Желтая карточка
С. Бергвейн
66'
Желтая карточка
К. Бейсси
65'
Замена
Ю. Бас
️️️️
Х. Санчес
65'
Замена
Б. Бробби
️️️️
М. Кудус
64'
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
К. Тэйлор
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Х. Кварацхелия
62'
61'
Желтая карточка
Х. Тимбер
52'
Желтая карточка
Э. Альварес
Замена
В. Осимхен
️️️️
Д. Распадори
50'
49'
ГОЛ! 2:1!
Д. Классен
Пас отдал
К. Бейсси
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Ф. Ангисса
49'
33'
Желтая карточка
Х. Санчес
27'
Желтая карточка
К. Тэйлор
ГОЛ! 2:0!
Д. Распадори
Пас отдал
Х. Кварацхелия
16'
ГОЛ! 1:0!
И. Лосано
Пас отдал
П. Зелински
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
18
Дэви Классен
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
15
Юри Бас
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Юри Регер
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
17
Оливера
15
Жуан
3
Мин-Джэ
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
7
Кварацхелия
11
Лосано
18
Распадори
4-1-2-3
22
Пасвер
3
Санчес
17
Блинд
12
Тимбер
3
Бейсси
4
Альварес
24
Тэйлор
23
Бергейс
18
Классен
20
Кудус
34
Бергвейн
20
Зелински
70
Гаэтано
70
Гаэтано
20
Зелински
99
Ангисса
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
99
Ангисса
7
Кварацхелия
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Кварацхелия
11
Лосано
21
Политано
21
Политано
11
Лосано
18
Распадори
45
Осимхен
45
Осимхен
18
Распадори
3
Санчес
15
Бас
15
Бас
3
Санчес
24
Тэйлор
27
Гриллич
27
Гриллич
24
Тэйлор
34
Бергвейн
7
Окампос
7
Окампос
34
Бергвейн
23
Бергейс
7
Консейсау
7
Консейсау
23
Бергейс
20
Кудус
9
Бробби
9
Бробби
20
Кудус
Остались в запасе
Наполи
Аякс
16
Хуберт Идасяк
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Наполи - Аякс
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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