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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - АПОЭЛ
Аякс - АПОЭЛ: обзор матча 28 августа 2019
Аякс
28.08.2019, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
АПОЭЛ
43'
Э. Альварес
80'
Д. Тадич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - АПОЭЛ
ГОЛ! 2:0!
Д. Тадич
Пас отдал
К. Хунтелаар
80'
73'
Желтая карточка
Р. Безьяк
69'
Желтая карточка
Жоаозиньо
62'
Желтая карточка
А. Яколиш
Желтая карточка
Й. Велтман
45'
ГОЛ! 1:0!
Э. Альварес
Пас отдал
Х. Зиеш
43'
34'
Желтая карточка
Г. Меркис
Желтая карточка
Э. Альварес
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
22
Хаким Зиеш
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
31
Жоаозиньо
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
91
Драган Михайлович
ЦП
22
Урош Матич
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
14
Роман Безьяк
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Аякс
14
Бруну Варела
ВР
10
Квинси Промес
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
2
Лассина Траоре
ЦФ
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
13
Кевин Лафранс
ЦЗ
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
30
Томас Де Винсенти
АП
4-1-1-2-1
24
Онана
17
Блинд
3
Тальяфико
34
Велтман
8
Дест
4
Альварес
22
Зиеш
10
Тадич
7
Нерес
21
Хунтелаар
3-2-1-2
27
Белец
31
Жоаозиньо
14
Иоанну
30
Меркис
91
Михайлович
22
Матич
70
Яколиш
14
Безьяк
20
Павлович
Остались в запасе
Аякс
АПОЭЛ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
14
Бруну Варела
ВР
20
Дани де Вит
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
10
Квинси Промес
ЛВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
30
Томас Де Винсенти
АП
24
Бой Ватерман
ВР
13
Кевин Лафранс
ЦЗ
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
Главный тренер
Вангелис Самиос
Остались в запасе
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
14
Бруну Варела
ВР
20
Дани де Вит
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
10
Квинси Промес
ЛВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Де Винсенти
АП
24
Бой Ватерман
ВР
13
Кевин Лафранс
ЦЗ
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Вангелис Самиос
Статистика матча Аякс - АПОЭЛ
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
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