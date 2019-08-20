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Лига чемпионов 2026/2027
АПОЭЛ - Аякс
АПОЭЛ - Аякс: обзор матча 20 августа 2019
АПОЭЛ
20.08.2019, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Аякс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Аякс
84'
Желтая карточка
Д. Тадич
80'
Вторая желтая
Н. Мазрауи
75'
Желтая карточка
Н. Тальяфико
Желтая карточка
Р. Безьяк
46'
22'
Желтая карточка
Й. Велтман
18'
Желтая карточка
Р. Марин
16'
Желтая карточка
Н. Мазрауи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
30
Георгис Меркис
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
91
Драган Михайлович
ЦП
22
Урош Матич
ЦП
14
Роман Безьяк
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
13
Кевин Лафранс
ЦЗ
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
30
Томас Де Винсенти
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
Аякс
14
Бруну Варела
ВР
8
Серджино Дест
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
17
Тхулани Сереро
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
3-2-2
27
Белец
30
Меркис
31
Жоаозиньо
14
Иоанну
91
Михайлович
22
Матич
20
Павлович
14
Безьяк
4-3-2
24
Онана
3
Мазрауи
17
Блинд
34
Велтман
3
Тальяфико
18
Марин
6
ван де Бек
22
Зиеш
7
Нерес
10
Тадич
Остались в запасе
АПОЭЛ
Аякс
70
Антонио Яколиш
ПВ
30
Томас Де Винсенти
АП
24
Бой Ватерман
ВР
13
Кевин Лафранс
ЦЗ
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
Главный тренер
Вангелис Самиос
4
Эдсон Альварес
ОП
14
Бруну Варела
ВР
8
Серджино Дест
ПЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
70
Антонио Яколиш
ПВ
30
Томас Де Винсенти
АП
24
Бой Ватерман
ВР
13
Кевин Лафранс
ЦЗ
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
Остались в запасе
4
Эдсон Альварес
ОП
14
Бруну Варела
ВР
8
Серджино Дест
ПЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча АПОЭЛ - Аякс
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Где смотреть матч:
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