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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ягодина - Кубань (ЛФЛ)
Ягодина - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 09 февраля 2013
Ягодина
09.02.2013, суббота, 19:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
10'
Д. Стойков
7'
Г. Букур
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ягодина - Кубань (ЛФЛ)
71'
Замена
Б. Карюкин
️️️️
А. Беленов
Замена
Ф. Боссман
️️️️
М. Стоянович
63'
Замена
Н. Станоевич
️️️️
И. Цветкович
63'
Замена
Д. Дамьянович
️️️️
М. Джурич
63'
Замена
М. Милинкович
️️️️
М. Лепович
63'
Замена
Л. Петричевич
️️️️
Г. Гожич
63'
Замена
Д. Денич
️️️️
Д. Стойков
63'
Замена
С. Стоянович
️️️️
Д. Дукич
63'
Замена
М. Костич
️️️️
А. Живанович
63'
Замена
А. Филипович
️️️️
В. Томич
63'
Замена
В. Илич
️️️️
Й. Пройич
63'
Замена
П. Райкович
️️️️
И. Бонджулич
60'
58'
Замена
А. Ионов
️️️️
Д. Цораев
46'
Замена
А. Озбилиз
️️️️
Г. Букур
46'
Замена
И. Попов
️️️️
М. Пиццелли
46'
Замена
А. Тлисов
️️️️
А. Фидлер
46'
Замена
И. Армаш
️️️️
А. Деальберт
46'
Замена
А. Секрет
️️️️
Р. Бугаев
37'
Красная карточка
М. Уренья
30'
Замена
Д. Цораев
️️️️
Д. Никулаэ
ГОЛ! 1:1!
Д. Стойков
10'
7'
ГОЛ! 0:1!
Г. Букур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягодина
11
Игор Бонджулич
ВР
0
Йосип Пройич
ЦЗ
19
Александар Живанович
ЦЗ
5
Вукашин Томич
ЦЗ
27
Душко Дукич
ПЗ
25
Горан Гожич
ОП
17
Драган Стойков
ЦП
31
Иван Цветкович
ЦП
7
Милан Джурич
ЦП
23
Милош Лепович
АП
18
Милош Стоянович
ЦФ
Главный тренер
Шимо Крунич
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
Ягодина
1
Предраг Райкович
ВР
26
Владимир Илич
ЦЗ
16
Лука Петричевич
ЦЗ
33
Милан Милинкович
ЦЗ
8
Дарио Дамьянович
ОП
2
Миролюб Костич
ЦП
0
Фрэнсис Боссман
ЦП
6
Александар Филипович
ЦП
24
Деян Денич
ЦФ
34
Неманья Станоевич
ЦФ
7
Славиша Стоянович
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
23
Арас Озбилиз
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
19
Антон Секрет
ЦФ
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
4-1-3-1-1
11
Бонджулич
0
Пройич
19
Живанович
5
Томич
27
Дукич
25
Гожич
17
Стойков
31
Цветкович
7
Джурич
23
Лепович
18
Стоянович
4-1-3-2
31
Беленов
34
Козлов
8
Аделейе
5
Деальберт
8
Бугаев
10
Фидлер
55
Кулик
9
Пиццелли
11
Букур
11
Уренья
21
Никулаэ
19
Живанович
2
Костич
2
Костич
19
Живанович
17
Стойков
24
Денич
24
Денич
17
Стойков
0
Пройич
26
Илич
26
Илич
0
Пройич
25
Гожич
16
Петричевич
16
Петричевич
25
Гожич
23
Лепович
33
Милинкович
33
Милинкович
23
Лепович
31
Цветкович
34
Станоевич
34
Станоевич
31
Цветкович
18
Стоянович
0
Боссман
0
Боссман
18
Стоянович
11
Бонджулич
1
Райкович
1
Райкович
11
Бонджулич
7
Джурич
8
Дамьянович
8
Дамьянович
7
Джурич
5
Томич
6
Филипович
6
Филипович
5
Томич
27
Дукич
7
Стоянович
7
Стоянович
27
Дукич
31
Беленов
85
Карюкин
85
Карюкин
31
Беленов
5
Деальберт
5
Армаш
5
Армаш
5
Деальберт
10
Фидлер
8
Тлисов
8
Тлисов
10
Фидлер
11
Букур
23
Озбилиз
23
Озбилиз
11
Букур
9
Пиццелли
71
Попов
71
Попов
9
Пиццелли
21
Никулаэ
6
Цораев
6
Цораев
21
Никулаэ
Цораев
11
Ионов
11
Ионов
Цораев
8
Бугаев
19
Секрет
19
Секрет
8
Бугаев
Остались в запасе
Ягодина
Кубань (ЛФЛ)
Главный тренер
Шимо Крунич
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
Остались в запасе
Остались в запасе
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
Главный тренер
Шимо Крунич
Статистика матча Ягодина - Кубань (ЛФЛ)
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ягодина
Товарищеские матчи
Ростов
2 : 0
07.02.2015
Ягодина
Лига Европы, 2 раунд
Ягодина
0 : 1
24.07.2014
ЧФР Клуж
Лига Европы, 2 раунд
ЧФР Клуж
0 : 0
17.07.2014
Ягодина
Лига Европы, 2 раунд
Рубин
1 : 0
25.07.2013
Ягодина
Лига Европы, 2 раунд
Ягодина
2 : 3
18.07.2013
Рубин
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Малек
(Катовице)
Стадион:
Градский
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2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
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