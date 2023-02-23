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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Днепр-1 - АЕК
Днепр-1 - АЕК: обзор матча 23 февраля 2023
Днепр-1
23.02.2023, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
0 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
АЕК
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Днепр-1 - АЕК
90'
+1
Замена
Н. Энглезу
️️️️
Р. Лопеш
90'
+1
Замена
М. Гонсалес
️️️️
П. Понс
Замена
Н. Кононов
️️️️
Д. Бланко
90'
84'
Замена
Р. Мамас
️️️️
Ойер
84'
Замена
Н. Николич
️️️️
И. Фараж
Замена
А. Назаренко
️️️️
Пеглоу
84'
82'
Желтая карточка
П. Понс
Желтая карточка
А. Гуцуляк
76'
Замена
И. Когут
️️️️
Хайнер
72'
63'
Желтая карточка
Н. Томович
Желтая карточка
Хайнер
61'
Желтая карточка
Пеглоу
56'
Замена
В. Танчик
️️️️
В. Рубчинский
46'
13'
Желтая карточка
А. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
27
Доминго Бланко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
7
Пеглоу
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
6
Ойер
ОП
7
Гуш Ледеш
ОП
8
Пере Понс
ОП
11
Имад Фараж
ПВ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Днепр-1
25
Владислав Рыбак
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
25
Игорь Когут
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
7
Александр Назаренко
ПВ
АЕК
13
Димитриос Стилианидис
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
33
Никос Энглезу
ЦЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
29
Гиоргос Наум
АП
11
Неманья Николич
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
3-1-4-1-1
93
Валеф
25
Амаш
5
Сваток
2
Хайнер
5
Сарапий
15
Рубчинский
27
Бланко
8
Пихаленок
8
Бабенко
11
Гуцуляк
7
Пеглоу
3-3-2-2
12
Пирич
4
Томович
16
Росалес
14
Гарсия
6
Ойер
7
Ледеш
8
Понс
11
Фараж
44
Яколиш
15
Миличевич
21
Лопеш
27
Бланко
2
Кононов
2
Кононов
27
Бланко
2
Хайнер
25
Когут
25
Когут
2
Хайнер
15
Рубчинский
34
Танчик
34
Танчик
15
Рубчинский
7
Пеглоу
7
Назаренко
7
Назаренко
7
Пеглоу
21
Лопеш
33
Энглезу
33
Энглезу
21
Лопеш
8
Понс
3
Гонсалес
3
Гонсалес
8
Понс
6
Ойер
66
Мамас
66
Мамас
6
Ойер
11
Фараж
11
Николич
11
Николич
11
Фараж
Остались в запасе
Днепр-1
АЕК
25
Владислав Рыбак
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
Главный тренер
Александр Кучер
13
Димитриос Стилианидис
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
29
Гиоргос Наум
АП
10
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
25
Владислав Рыбак
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
Остались в запасе
13
Димитриос Стилианидис
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
29
Гиоргос Наум
АП
10
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Днепр-1 - АЕК
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
- : -
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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