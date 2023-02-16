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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
АЕК - Днепр-1
АЕК - Днепр-1: обзор матча 16 февраля 2023
АЕК
16.02.2023, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Днепр-1
84'
А. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол АЕК - Днепр-1
Замена
Н. Энглезу
️️️️
И. Фараж
90'
+2
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Г. Ледеш
90'
+2
89'
Замена
А. Назаренко
️️️️
А. Довбик
89'
Замена
И. Когут
️️️️
А. Пихаленок
Замена
Ойер
️️️️
Р. Лопеш
88'
ГОЛ! 1:0!
А. Гарсия
Пас отдал
Г. Ледеш
84'
Замена
Н. Николич
️️️️
И. Тричковски
65'
59'
Желтая карточка
В. Танчик
58'
Замена
В. Танчик
️️️️
В. Рубчинский
46'
Замена
Д. Бланко
️️️️
Пеглоу
46'
Замена
С. Горбунов
️️️️
Я. Амаш
Желтая карточка
А. Гарсия
39'
19'
Желтая карточка
Я. Амаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
7
Гуш Ледеш
ОП
11
Имад Фараж
ПВ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
9
Артем Довбик
ЦФ
7
Пеглоу
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
АЕК
13
Димитриос Стилианидис
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
33
Никос Энглезу
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
6
Ойер
ОП
66
Рафаил Мамас
ОП
29
Гиоргос Наум
АП
11
Неманья Николич
ЦФ
Днепр-1
25
Владислав Рыбак
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
27
Доминго Бланко
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
34
Владимир Танчик
ПВ
3-2-2-3
12
Пирич
14
Гарсия
4
Томович
16
Росалес
8
Понс
7
Ледеш
44
Яколиш
11
Фараж
21
Лопеш
10
Тричковски
15
Миличевич
3-1-3-1-2
93
Валеф
2
Хайнер
5
Сваток
25
Амаш
5
Сарапий
8
Бабенко
15
Рубчинский
8
Пихаленок
11
Гуцуляк
7
Пеглоу
9
Довбик
7
Ледеш
3
Гонсалес
3
Гонсалес
7
Ледеш
11
Фараж
33
Энглезу
33
Энглезу
11
Фараж
21
Лопеш
6
Ойер
6
Ойер
21
Лопеш
10
Тричковски
11
Николич
11
Николич
10
Тричковски
25
Амаш
20
Горбунов
20
Горбунов
25
Амаш
7
Пеглоу
27
Бланко
27
Бланко
7
Пеглоу
8
Пихаленок
25
Когут
25
Когут
8
Пихаленок
9
Довбик
7
Назаренко
7
Назаренко
9
Довбик
15
Рубчинский
34
Танчик
34
Танчик
15
Рубчинский
Остались в запасе
АЕК
Днепр-1
13
Димитриос Стилианидис
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
29
Гиоргос Наум
АП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
25
Владислав Рыбак
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
Главный тренер
Александр Кучер
Остались в запасе
13
Димитриос Стилианидис
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
29
Гиоргос Наум
АП
Остались в запасе
25
Владислав Рыбак
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Александр Кучер
Статистика матча АЕК - Днепр-1
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
- : -
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
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