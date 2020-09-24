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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Санкт-Галлен - АЕК
Санкт-Галлен - АЕК: обзор матча 24 сентября 2020
Санкт-Галлен
24.09.2020, четверг, 21:30
Лига Европы, 3 раунд
0 : 1
Завершен
АЕК
71'
Н. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - АЕК
90'
Замена
Е. Шахов
️️️️
М. Ливайя
Замена
A. Ribeiro
️️️️
Б. Стильхарт
74'
Замена
Э. Йуан
️️️️
В. Руис
74'
71'
ГОЛ! 0:1!
Н. Оливейра
71'
Пенальти не реализован!
Н. Оливейра
68'
Замена
Л. Гарсия
️️️️
К. Ансарифард
Замена
Ф. Камбери
️️️️
К. Дуа
62'
51'
Желтая карточка
Н. Крстичич
45'
+1
Желтая карточка
П. Манталос
35'
Желтая карточка
М. Ливайя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
99
Vincent Rufli
ЦЗ
26
Tim Staubli
ЦП
22
Флориан Камбери
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
19
André Ribeiro
ЦФ
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
26
Нассим Гнид
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
12
Bright Enobakhare
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
3-5-2
1
Зиги
28
Мухайм
23
Фазлийи
20
Стержиу
16
Гертлер
88
Квинтийя
4
Стильхарт
21
Гуйемено
17
Крауши
30
Руис
9
Дуа
4-3-3
16
Цинтотас
4
Сварнас
19
Чигринский
12
Инсуа
2
Василантонопулос
20
Манталос
7
Крстичич
8
Симойш
10
Ливайя
7
Оливейра
17
Ансарифард
9
Дуа
22
Камбери
22
Камбери
9
Дуа
30
Руис
27
Йуан
27
Йуан
30
Руис
4
Стильхарт
19
19
4
Стильхарт
17
Ансарифард
99
Гарсия
99
Гарсия
17
Ансарифард
10
Ливайя
28
Шахов
28
Шахов
10
Ливайя
Остались в запасе
Санкт-Галлен
АЕК
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
99
Vincent Rufli
ЦЗ
26
Tim Staubli
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
12
Bright Enobakhare
ЦФ
26
Нассим Гнид
ЦЗ
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
99
Vincent Rufli
ЦЗ
26
Tim Staubli
ЦП
Остались в запасе
12
Bright Enobakhare
ЦФ
26
Нассим Гнид
ЦЗ
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Санкт-Галлен - АЕК
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
Зиттерштадион
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