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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
АЕК - Динамо Загреб
АЕК - Динамо Загреб: обзор матча 19 августа 2023
АЕК
19.08.2023, суббота, 21:45
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 2
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Динамо Загреб
90+2'
С. Араухо
90+10'
Д. Вида
45+2'
Й. Шутало
65'
Р. Любичич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Динамо Загреб
ГОЛ! 2:2!
Д. Вида
90'
+10
Пенальти не реализован!
Л. Гарсия
90'
+9
Желтая карточка
А. Мукуди
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
А. Марин
ГОЛ! 1:2!
С. Араухо
Пас отдал
Н. Элиассон
90'
+2
86'
Замена
А. Марин
️️️️
Д. Шпикич
83'
Желтая карточка
Й. Шутало
78'
Желтая карточка
Б. Михайличенко
Замена
К. Галанопулос
️️️️
О. Пинеда
76'
Замена
П. Манталос
️️️️
Й. Йонссон
76'
70'
Желтая карточка
Й. Мишич
Замена
М. Гачинович
️️️️
Д. Шиманьски
67'
Замена
Н. Элиассон
️️️️
Н. Амрабат
67'
Замена
С. Араухо
️️️️
С. Цубер
67'
65'
ГОЛ! 0:2!
Р. Любичич
Пас отдал
Б. Петкович
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Й. Шутало
32'
Желтая карточка
Л. Иванушец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
5
Марко Булат
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
20
Петрос Манталос
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
7
Родолфо Писарро
АП
9
Том ван Верт
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
20
Антонио Марин
ЛВ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
20
Мартин Батурина
ЦП
7
Такуро Канеко
ЦП
19
Luka Lukanić
ЦП
11
Махир Эмрели
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Станкович
28
Хаджусафи
21
Вида
2
Мукуди
12
Рота
16
Йонссон
7
Цубер
4
Шиманьски
25
Пинеда
99
Гарсия
39
Амрабат
4-1-2-2-1
25
Ливакович
18
Мохаррами
33
Ристовски
6
Шутало
15
Михайличенко
5
Булат
27
Мишич
10
Любичич
17
Иванушец
77
Шпикич
9
Петкович
39
Амрабат
17
Элиассон
17
Элиассон
39
Амрабат
16
Йонссон
20
Манталос
20
Манталос
16
Йонссон
25
Пинеда
6
Галанопулос
6
Галанопулос
25
Пинеда
4
Шиманьски
8
Гачинович
8
Гачинович
4
Шиманьски
7
Цубер
21
Араухо
21
Араухо
7
Цубер
77
Шпикич
20
Марин
20
Марин
77
Шпикич
Остались в запасе
АЕК
Динамо Загреб
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Родолфо Писарро
АП
9
Том ван Верт
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
33
Иван Невистич
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
8
Петар Сучич
ОП
20
Мартин Батурина
ЦП
7
Такуро Канеко
ЦП
19
Luka Lukanić
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
11
Махир Эмрели
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Родолфо Писарро
АП
9
Том ван Верт
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Остались в запасе
33
Иван Невистич
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
8
Петар Сучич
ОП
20
Мартин Батурина
ЦП
7
Такуро Канеко
ЦП
19
Luka Lukanić
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
11
Махир Эмрели
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча АЕК - Динамо Загреб
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
- : -
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Информация о матче
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