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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - АЕК
Динамо Загреб - АЕК: обзор матча 15 августа 2023
Динамо Загреб
15.08.2023, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 2
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
АЕК
39'
М. Булат
59'
С. Цубер
90'
К. Галанопулос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - АЕК
90'
ГОЛ! 1:2!
К. Галанопулос
Пас отдал
Р. Писарро
Замена
Т. Канеко
️️️️
Й. Мишич
84'
84'
Замена
С. Араухо
️️️️
С. Цубер
83'
Замена
Р. Писарро
️️️️
О. Пинеда
83'
Замена
П. Манталос
️️️️
Д. Шиманьски
Замена
П. Сучич
️️️️
М. Булат
72'
Замена
М. Батурина
️️️️
Л. Иванушец
71'
67'
Замена
К. Галанопулос
️️️️
Й. Йонссон
59'
ГОЛ! 1:1!
С. Цубер
Пас отдал
Л. Гарсия
58'
Желтая карточка
Э. Хаджусафи
56'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Н. Элиассон
Желтая карточка
Л. Иванушец
55'
Замена
М. Эмрели
️️️️
Д. Шпикич
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Булат
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
5
Марко Булат
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
7
Стивен Цубер
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
20
Антонио Марин
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
20
Мартин Батурина
ЦП
7
Такуро Канеко
ЦП
19
Luka Lukanić
ЦП
11
Махир Эмрели
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
26
Панайотис Гинис
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
53
Теодосис Махерас
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Ливакович
15
Михайличенко
18
Мохаррами
6
Шутало
33
Ристовски
5
Булат
27
Мишич
10
Любичич
77
Шпикич
17
Иванушец
9
Петкович
4-1-3-1-1
23
Станкович
19
Сидибе
21
Вида
2
Мукуди
28
Хаджусафи
16
Йонссон
17
Элиассон
4
Шиманьски
7
Цубер
25
Пинеда
99
Гарсия
5
Булат
8
Сучич
8
Сучич
5
Булат
17
Иванушец
20
Батурина
20
Батурина
17
Иванушец
27
Мишич
7
Канеко
7
Канеко
27
Мишич
77
Шпикич
11
Эмрели
11
Эмрели
77
Шпикич
4
Шиманьски
20
Манталос
20
Манталос
4
Шиманьски
16
Йонссон
6
Галанопулос
6
Галанопулос
16
Йонссон
17
Элиассон
39
Амрабат
39
Амрабат
17
Элиассон
25
Пинеда
7
Писарро
7
Писарро
25
Пинеда
7
Цубер
21
Араухо
21
Араухо
7
Цубер
Остались в запасе
Динамо Загреб
АЕК
33
Иван Невистич
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
19
Luka Lukanić
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
20
Антонио Марин
ЛВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
26
Панайотис Гинис
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Остались в запасе
33
Иван Невистич
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
19
Luka Lukanić
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
20
Антонио Марин
ЛВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
26
Панайотис Гинис
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Статистика матча Динамо Загреб - АЕК
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
- : -
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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