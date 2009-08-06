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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сигма - Абердин
Сигма - Абердин: обзор матча 06 августа 2009
Сигма
06.08.2009, четверг, 22:00
Лига Европы
3 : 0
Первый матч – 5 : 1
Завершен
Абердин
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Статистика матча Сигма - Абердин
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Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
- : -
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Теплице
1 : 1
11.10.2026
Сигма
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
- : -
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Абердин
0 : 1
11.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
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