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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Филадельфия Юнион
Орландо Сити - Филадельфия Юнион: обзор матча 19 марта 2017
Орландо Сити
19.03.2017, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Филадельфия Юнион
39'
К. Ларин
74'
К. Ларин
52'
С. Джей Сапонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Филадельфия Юнион
82'
Желтая карточка
Х. Медуньянин
Желтая карточка
Д. Спектор
82'
Желтая карточка
М. Гарсия
82'
ГОЛ! 2:1!
К. Ларин
74'
52'
ГОЛ! 1:1!
С. Джей Сапонг
ГОЛ! 1:0!
К. Ларин
39'
Желтая карточка
К. Ривас
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
25
Донни Тойя
ЦЗ
10
Джайлз Барнс
ЛП
4
Уилл Джонсон
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
11
Карлос Ривас
ЦП
5
Сервандо Карраско
ЦП
10
Матиас Гарсия
ПП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
12
Киган Розенберри
ЦЗ
33
Фабиньо
ЦЗ
16
Ричи Маркес
ЦЗ
11
Алехандро Бедойя
АП
6
Харис Медуньянин
ПП
21
Фабиан Герберс
ПВ
13
Крис Понтиус
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Орландо Сити
12
Джош Саундерс
ВР
29
Томми Реддинг
ЦЗ
7
Кристиан Игита
ЦП
13
Хаджи Барри
ЦФ
Филадельфия Юнион
77
Джон МакКартни
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
6
Роланд Алберг
ЦП
2-5-1-1
17
Бендик
23
Спектор
25
Тойя
10
Барнс
23
Ночерино
11
Ривас
5
Карраско
10
Гарсия
4
Джонсон
9
Ларин
3-1-2-2
18
Блэйк
12
Розенберри
33
Фабиньо
16
Маркес
6
Медуньянин
21
Герберс
11
Бедойя
9
Сапонг
13
Понтиус
Остались в запасе
Орландо Сити
Филадельфия Юнион
12
Джош Саундерс
ВР
29
Томми Реддинг
ЦЗ
7
Кристиан Игита
ЦП
13
Хаджи Барри
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
77
Джон МакКартни
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
6
Роланд Алберг
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
12
Джош Саундерс
ВР
29
Томми Реддинг
ЦЗ
7
Кристиан Игита
ЦП
13
Хаджи Барри
ЦФ
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
6
Роланд Алберг
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Орландо Сити - Филадельфия Юнион
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
17.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
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