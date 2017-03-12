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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Сиэтл
Монреаль - Сиэтл: обзор матча 12 марта 2017
Монреаль
12.03.2017, воскресенье, 03:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 2
Завершен
Сиэтл
17'
М. Манкозу
51'
И. Пьятти
83'
Н. Лодейро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Сиэтл
Замена
У. Лефевр
️️️️
В. Кабрера
86'
83'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Н. Лодейро
Желтая карточка
М. Манкозу
65'
ГОЛ! 2:0!
И. Пьятти
51'
ГОЛ! 1:0!
М. Манкозу
17'
Желтая карточка
Л. Киман
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЛП
8
Патрис Берниер
ЦП
33
Марко Донадель
АП
7
Доминик Одуро
ПП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
7
Кристиан Рольдан
ЛП
13
Джордан Моррис
ЛВ
6
Освальдо Алонсо
ОП
14
Николас Лодейро
ЦП
2
Клинт Демпси
АП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Монреаль
55
Уондрайл Лефевр
ЦЗ
Сиэтл
1
Тайлер Миллер
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
3-3-1-1
1
Буш
8
Ойонго
36
Кабрера
23
Киман
10
Пьятти
8
Берниер
7
Одуро
33
Донадель
25
Манкозу
1-2-2
24
Фрай
6
Алонсо
14
Лодейро
7
Рольдан
2
Демпси
13
Моррис
36
Кабрера
55
Лефевр
55
Лефевр
36
Кабрера
Остались в запасе
Монреаль
Сиэтл
Главный тренер
Лоран Куртуа
1
Тайлер Миллер
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
Остались в запасе
1
Тайлер Миллер
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Монреаль - Сиэтл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
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