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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Портсмут
Манчестер Юнайтед - Портсмут: обзор матча 22 апреля 2009
Манчестер Юнайтед
22.04.2009, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Портсмут
9'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Портсмут
Замена
М. Кэррик
️️️️
Андерсон
Замена
Рафаэл
️️️️
Д. О'Ши
Замена
Д. Пеннант
️️️️
Д. Наджент
Желтая карточка
Н. Видич
Замена
Д. О'Ши
️️️️
Г. Невилл
13'
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
Пас отдал
Р. Гиггз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЛП
28
Андерсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
39
Надир Бельхадж
ЛП
26
Ричард Хьюз
ЦП
8
Хейден Маллинс
ЦП
27
Шон Дэйвис
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Пол Харт
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Портсмут
31
Асмир Бегович
ВР
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
2
Мартин Крэйни
ЦЗ
7
Джон Утака
ЛВ
26
Ангелос Басинас
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
27
Нванкво Кану
ЦФ
4-4-2
1
ван дер Сар
27
Эвра
15
Видич
35
Эванс
0
Невилл
11
Гиггз
28
Андерсон
22
Скоулз
24
Флетчер
32
Руни
7
Роналду
4-4-2
1
Джеймс
8
Джонсон
5
Кэмпбелл
25
Дистен
6
Хрейдарссон
27
Дэйвис
26
Хьюз
8
Маллинс
39
Бельхадж
35
Наджент
15
Крауч
0
Невилл
16
О'Ши
16
О'Ши
0
Невилл
О'Ши
2
Рафаэл
2
Рафаэл
О'Ши
28
Андерсон
16
Кэррик
16
Кэррик
28
Андерсон
35
Наджент
7
Пеннант
7
Пеннант
35
Наджент
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Портсмут
29
Томаш Кушчак
ВР
17
Нани
ЛВ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
31
Асмир Бегович
ВР
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
2
Мартин Крэйни
ЦЗ
26
Ангелос Басинас
ЦП
7
Джон Утака
ЛВ
27
Нванкво Кану
ЦФ
Главный тренер
Пол Харт
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
17
Нани
ЛВ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
2
Мартин Крэйни
ЦЗ
26
Ангелос Басинас
ЦП
7
Джон Утака
ЛВ
27
Нванкво Кану
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Пол Харт
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Портсмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:55 (прямая)
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