Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Африки
Габон - Буркина-Фасо
Габон - Буркина-Фасо: обзор матча 18 января 2017
Габон
18.01.2017, среда, 19:00
Кубок африканских наций, группа A, 2 тур
1 : 1
Завершен
Буркина-Фасо
38'
П. Обамеянг (П)
23'
П. Накулма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Габон - Буркина-Фасо
77'
Замена
Буба
️️️️
А. Траоре
Замена
С. Ондо Бийоге
️️️️
А. Бийого Поко
75'
Замена
С. Мартинссон Нгуали
️️️️
М. Танджигора
67'
54'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Д. Зонго
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Обамеянг
38'
37'
Желтая карточка
Э. Коффи
Замена
Б. Зе Ондо
️️️️
Ж. Обьянг
35'
23'
ГОЛ! 0:1!
П. Накулма
Пас отдал
П. Мало
11'
Замена
П. Накулма
️️️️
Д. Питройпа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Габон
1
Дидье Овоно
ВР
6
Жоанн Обьянг
ЦЗ
8
Ллойд Палун
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
20
Денис Буанга
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
17
Андре Бийого Поко
ЦП
7
Малик Эвуна
АП
4
Мерлен Танджигора
ПП
9
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Буркина-Фасо
16
Эрве Коффи
ВР
5
Патрик Мало
ЦЗ
4
Бакари Коне
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
20
Якуба Кулибали
ЦЗ
17
Джонатан Зонго
ЛП
8
Абду Траоре
ЦП
10
Ален Траоре
ЦП
11
Джонатан Питройпа
АП
18
Шарль Каборе
ПП
9
Бану Диавара
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Габон
16
Энтони Мезуи
ВР
23
Ив Битсеки
ВР
21
Йоанн Ваште
ЦЗ
3
Франк Обамбу
ЦЗ
18
Марио Лемина
ОП
13
Самсон Мбенги
ЦП
19
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
19
Бенжамин Зе Ондо
ЦП
15
Седрик Ондо Бийоге
ЦП
11
Леви Мадинда
ЦП
12
Каку Гуелор Канга
ЦП
14
Серж Кевин
ЦФ
Буркина-Фасо
1
Абубакар Савадого
ВР
23
Джермейн Саноу
ВР
13
Сулеймане Куанда
ЦЗ
3
Иссуф Паро
ЦЗ
25
Стив Яго
ЦЗ
22
Блати Туре
ЦП
6
Буба
ЦП
24
Адама Гира
ЦП
10
Бертран Траоре
ПВ
21
Сирил Баяла
ЦФ
7
Прейсе Накулма
ЦФ
15
Аристид Бансе
ЦФ
4-3-2-1
1
Овоно
6
Обьянг
2
Аппиндангойе
5
Экюэль-Манга
8
Палун
22
Ндонг
17
Бийого Поко
4
Танджигора
20
Буанга
7
Эвуна
9
Обамеянг
4-4-1-1
16
Коффи
4
Коне
14
Дайо
20
Кулибали
5
Мало
18
Каборе
8
Траоре
10
Траоре
17
Зонго
11
Питройпа
9
Диавара
4
Танджигора
19
Мартинссон Нгуали
19
Мартинссон Нгуали
4
Танджигора
6
Обьянг
19
Зе Ондо
19
Зе Ондо
6
Обьянг
17
Бийого Поко
15
Ондо Бийоге
15
Ондо Бийоге
17
Бийого Поко
10
Траоре
6
Буба
6
Буба
10
Траоре
17
Зонго
10
Траоре
10
Траоре
17
Зонго
11
Питройпа
7
Накулма
7
Накулма
11
Питройпа
Остались в запасе
Габон
Буркина-Фасо
16
Энтони Мезуи
ВР
13
Самсон Мбенги
ЦП
14
Серж Кевин
ЦФ
21
Йоанн Ваште
ЦЗ
3
Франк Обамбу
ЦЗ
23
Ив Битсеки
ВР
18
Марио Лемина
ОП
11
Леви Мадинда
ЦП
12
Каку Гуелор Канга
ЦП
1
Абубакар Савадого
ВР
13
Сулеймане Куанда
ЦЗ
3
Иссуф Паро
ЦЗ
23
Джермейн Саноу
ВР
25
Стив Яго
ЦЗ
22
Блати Туре
ЦП
24
Адама Гира
ЦП
21
Сирил Баяла
ЦФ
15
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Остались в запасе
16
Энтони Мезуи
ВР
13
Самсон Мбенги
ЦП
14
Серж Кевин
ЦФ
21
Йоанн Ваште
ЦЗ
3
Франк Обамбу
ЦЗ
23
Ив Битсеки
ВР
18
Марио Лемина
ОП
11
Леви Мадинда
ЦП
12
Каку Гуелор Канга
ЦП
Остались в запасе
1
Абубакар Савадого
ВР
13
Сулеймане Куанда
ЦЗ
3
Иссуф Паро
ЦЗ
23
Джермейн Саноу
ВР
25
Стив Яго
ЦЗ
22
Блати Туре
ЦП
24
Адама Гира
ЦП
21
Сирил Баяла
ЦФ
15
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Статистика матча Габон - Буркина-Фасо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Кубок африканских наций, 3 тур
Габон
2 : 3
31.12.2025
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций, 2 тур
Габон
2 : 3
28.12.2025
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1 тур
Камерун
1 : 0
24.12.2025
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
17.12.2025
Габон
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Информация о матче
Главный судья:
Бакари Гассама
(Банжул)
Стадион:
Стад д'Ангондже
Новости команд
Все
Габон
Буркина-Фасо
Аргентина разгромила Буркина-Фасо (7:0)
4 октября
Аргентина – Буркина-Фасо: кто победит в товарищеском матче 2026 года
3 октября
Радимов сделал вывод по итогам трех матчей сборной России
9 июня
1
Батраков ответил, где начнет следующий сезон
9 июня
3
Товарищеские матчи. Беларусь упустила победу, Казахстан проиграл и другие результаты
9 июня
1
34-летний экс-защитник сборной Габона найден мертвым
9 июня
Тринидад и Тобаго – Габон: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.90
29 марта
Власти африканской страны закрыли свою футбольную сборную
1 января
5
Габон – Кот-д`Ивуар: прогноз и ставки на матч 31 декабря 2025 с коэффициентом 1.80
2025.12.30 08:22
Камерун – Габон: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 декабря 2025
2025.12.24 21:50
Аргентина разгромила Буркина-Фасо (7:0)
4 октября
Аргентина – Буркина-Фасо: кто победит в товарищеском матче 2026 года
3 октября
Радимов сделал вывод по итогам трех матчей сборной России
9 июня
1
Батраков ответил, где начнет следующий сезон
9 июня
3
Товарищеские матчи. Беларусь упустила победу, Казахстан проиграл и другие результаты
9 июня
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+