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Материалы

Колорадо - Сиэтл

28.11.2016, Понедельник, 00:00 мск Коммерс-Сити, Колорадо, стадион Спортинг Гуудс Парк США. МЛС, 1/2 финала , ответный матч Колорадо - Сиэтл
Первый матч: 1 - 2
США. МЛС 2016
1/2 финала
первый матч		 23 ноября, среда 06:00 Сиэтл 2:1 Колорадо
США. МЛС 2016

22 мая, воскресенье 05:00 Сиэтл 0:1 Колорадо

24 апреля, воскресенье 04:00 Колорадо 3:1 Сиэтл
США. МЛС 2015

19 июля, воскресенье 05:00 Сиэтл 0:1 Колорадо

28 мая, четверг 05:00 Сиэтл 1:0 Колорадо
США. МЛС 2015, группа Западная конференция

19 апреля, воскресенье 04:00 Колорадо 1:3 Сиэтл
США. МЛС 2014

5 октября, воскресенье 23:00 Колорадо 1:4 Сиэтл

30 августа, суббота 23:59 Сиэтл 1:0 Колорадо

26 апреля, суббота 23:59 Сиэтл 4:1 Колорадо
США. МЛС 2013
Плей-офф, 1 раунд
31 октября, четверг 06:30 Сиэтл 2:0 Колорадо

6 октября, воскресенье 06:00 Колорадо 5:1 Сиэтл

20 июля, суббота 23:59 Сиэтл 1:1 Колорадо

21 апреля, воскресенье 02:00 Колорадо 0:1 Сиэтл
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
29 июля, воскресенье 05:00 Колорадо 1:2 Сиэтл
Регулярный чемпионат,
8 июля, воскресенье 07:00 Сиэтл 2:1 Колорадо
США. МЛС 2012, группа Западная конференция
Регулярный чемпионат,
14 апреля, суббота 00:00 Сиэтл 1:0 Колорадо
США. МЛС 2011

16 июля, суббота 00:00 Сиэтл 4:3 Колорадо

23 апреля, суббота 00:00 Колорадо 0:1 Сиэтл
США. МЛС 2010

26 июля, понедельник 06:30 Сиэтл 2:1 Колорадо

30 мая, воскресенье 05:00 Колорадо 1:0 Сиэтл
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Торонто 40 18 12 10 68:45 +23 66
2. Даллас 36 18 9 9 52:44 +8 63
3. Колорадо 38 16 13 9 41:36 +5 61
4. Сиэтл 40 18 7 15 52:46 +6 61
5. Лос-Анджелес Гэлакси 37 14 16 7 58:41 +17 58
6. Нью-Йорк Ред Буллз 36 16 9 11 62:47 +15 57
7. Монреаль Импакт 39 15 12 12 61:63 -2 57
8. Нью-Йорк Сити 36 15 9 12 62:64 -2 54
9. Cпортинг КС 34 13 8 13 42:41 +1 47
10. Ди Си Юнайтед 35 11 13 11 55:51 +4 46
11. Реал Солт-Лейк 35 12 10 13 45:49 -4 46
12. Портленд 34 12 8 14 48:53 -5 44
13. Нью-Инглэнд 34 11 9 14 44:54 -10 42
14. Филадельфия 35 11 9 15 53:58 -5 42
15. Орландо Сити 34 9 14 11 55:60 -5 41
16. Ванкувер Уайткепс 34 10 9 15 45:52 -7 39
17. Коламбус 34 8 12 14 50:58 -8 36
18. Сан-Хосе 33 7 14 12 31:40 -9 35
19. Динамо Хью 34 7 13 14 39:45 -6 34
20. Чикаго Файр 34 7 10 17 42:58 -16 31
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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 28 ноября 2016, 07:21

    Красаучики из Сиетла:)

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