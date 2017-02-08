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Расписание матчей
Германия. Кубок
Боруссия Д - Герта
Боруссия Д - Герта: обзор матча 08 февраля 2017
Боруссия Д
08.02.2017, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Герта
47'
М. Ройс
27'
С. Калу
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Боруссия Д - Герта
Вторая желтая
С. Папастатопулос
119'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
119'
Желтая карточка
Г. Кастро
108'
96'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Г. Харагучи
Замена
А. Шюррле
️️️️
М. Ройс
90'
84'
Замена
Ф. Лустенбергер
️️️️
П. Скьельбред
Желтая карточка
М. Бартра
78'
Замена
Г. Кастро
️️️️
Р. Геррейру
77'
62'
Желтая карточка
М. Миттельштадт
60'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
В. Ибишевич
52'
Желтая карточка
В. Дарида
ГОЛ! 1:1!
М. Ройс
47'
Замена
М. Гинтер
️️️️
М. Шмельцер
45'
Замена
К. Пулишич
️️️️
Л. Пищек
45'
39'
Желтая карточка
Н. Штарк
34'
Желтая карточка
П. Скьельбред
Желтая карточка
Ю. Вайгль
33'
31'
Желтая карточка
П. Пекарик
27'
ГОЛ! 0:1!
С. Калу
13'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛП
5
Юлиан Вайгль
ОП
18
Марко Ройс
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
16
Владимир Дарида
АП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ПП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Бюрки
37
Дурм
19
Папастатопулос
5
Бартра
22
Геррейру
5
Вайгль
26
Пищек
29
Шмельцер
18
Ройс
10
Дембеле
7
Обамеянг
3-2-2-1-2
22
Ярстейн
4
Лангкамп
25
Брукс
4
Штарк
22
Пекарик
7
Миттельштадт
5
Скьельбред
78
Харагучи
16
Дарида
11
Ибишевич
8
Калу
26
Пищек
11
Пулишич
11
Пулишич
26
Пищек
29
Шмельцер
28
Гинтер
28
Гинтер
29
Шмельцер
22
Геррейру
8
Кастро
8
Кастро
22
Геррейру
18
Ройс
20
Шюррле
20
Шюррле
18
Ройс
5
Скьельбред
28
Лустенбергер
28
Лустенбергер
5
Скьельбред
78
Харагучи
35
Эссвайн
35
Эссвайн
78
Харагучи
11
Ибишевич
20
Шибер
20
Шибер
11
Ибишевич
Остались в запасе
Боруссия Д
Герта
1
Роман Вайденфеллер
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Томас Тухель
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
10
Синдзи Кагава
АП
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Боруссия Д - Герта
4
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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