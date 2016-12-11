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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Альмерия - Мальорка
Альмерия - Мальорка: обзор матча 11 декабря 2016
Альмерия
11.12.2016, воскресенье, 14:00
Испания. Сегунда, 18 тур
2 : 1
Завершен
Мальорка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Мальорка
70'
Желтая карточка
Х. Кулио
Желтая карточка
А. Трухильо
10'
Начало матча
Статистика матча Альмерия - Мальорка
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
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0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
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2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Мальорка
Испания. Сегунда, 15 тур
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- : -
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
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1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
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