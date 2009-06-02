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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Армавир - Ротор
Армавир - Ротор: обзор матча 02 июня 2009
Армавир
02.06.2009, вторник, 15:00
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг, 11 тур
2 : 0
Завершен
Ротор
51'
С. Крючихин
56'
С. Крючихин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армавир - Ротор
Замена
️️️️
Д. Павлов
Замена
️️️️
Т. Дряев
Замена
️️️️
М. Петрук
Замена
️️️️
В. Ларионов
Желтая карточка
Т. Дряев
Желтая карточка
В. Меркульев
Красная карточка
С. Сандаков
Желтая карточка
Д. Белоусов
Желтая карточка
В. Ларионов
Замена
️️️️
С. Резник
Замена
️️️️
С. Троян
Замена
️️️️
Д. Куликов
Замена
️️️️
С. Веркашанский
ГОЛ! 2:0!
С. Крючихин
ГОЛ! 1:0!
С. Крючихин
Желтая карточка
С. Троян
Замена
️️️️
А. Пушкарев
12'
Желтая карточка
Д. Куликов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Армавир
30
Владимир Меркульев
ВР
26
Сергей Сандаков
ЦЗ
51
Виктор Кузнецов
ЦЗ
5
Виталий Мараховский
ЦЗ
26
Сергей Крючихин
ЦЗ
9
Тамаз Дряев
ЦП
25
Юрий Иванов
ЦП
18
Максим Петрук
ЦП
4
Степан Резник
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
22
Денис Павлов
ЦФ
Ротор
10
Дмитрий Белоусов
ВР
6
Денис Куликов
ЦЗ
27
Сергей Троян
ЦЗ
3
Андрей Пушкарев
ЦЗ
30
Игорь Ямушев
ЦЗ
4
Владимир Астунин
ЦЗ
23
Владимир Ларионов
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
11
Владимир Серов
ЦФ
2
Сергей Глазюков
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Александр Корешков
4-5-1
30
Меркульев
26
Сандаков
5
Мараховский
26
Крючихин
51
Кузнецов
25
Иванов
18
Петрук
4
Резник
9
Веркашанский
9
Дряев
22
Павлов
3-2-2-3
10
Белоусов
3
Пушкарев
30
Ямушев
4
Астунин
6
Куликов
27
Троян
23
Ларионов
4
Тюнин
17
Гацко
2
Глазюков
11
Серов
Остались в запасе
Армавир
Ротор
Главный тренер
Александр Корешков
Главный тренер
Александр Корешков
Статистика матча Армавир - Ротор
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
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