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    Александр Корешков

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Иванович
    Фамилия Корешков
    Гражданство Россия
    Дата рождения 23 июля 1952
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Факел 9 5 1 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.04.2014 Факел 1 : 0 Динамо Бр
    21.04.2014 Тамбов 0 : 2 Факел
    26.04.2014 Факел 1 : 1 Витязь
    02.05.2014 Авангард 2 : 2 Факел
    13.05.2014 Факел 2 : 0 Калуга
    19.05.2014 Рязань 0 : 0 Факел
    25.05.2014 Факел 2 : 1 Сокол
    05.06.2014 Факел 3 : 0 Подолье
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