Александр Корешков - статистика
Тренер
|Имя
|Александр
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Корешков
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|23 июля 1952
|Имя
|Александр
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Корешков
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|23 июля 1952
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Факел
|9
|5
|1
|3
|Дата
|Матч
|15.04.2014
|Факел
|1 : 0
|Динамо Бр
|21.04.2014
|Тамбов
|0 : 2
|Факел
|26.04.2014
|Факел
|1 : 1
|Витязь
|02.05.2014
|Авангард
|2 : 2
|Факел
|13.05.2014
|Факел
|2 : 0
|Калуга
|19.05.2014
|Рязань
|0 : 0
|Факел
|25.05.2014
|Факел
|2 : 1
|Сокол
|05.06.2014
|Факел
|3 : 0
|Подолье