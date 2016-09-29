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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фиорентина - Карабах
Фиорентина - Карабах: обзор матча 29 сентября 2016
Фиорентина
29.09.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа J, 2 тур
5 : 1
Завершен
Карабах
39'
Х. Бабакар
43'
Н. Калинич
45+2'
Х. Бабакар
63'
М. Сарате
78'
М. Сарате
90+1'
Д. Ндлову
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Карабах
90'
+1
ГОЛ! 5:1!
Д. Ндлову
88'
Желтая карточка
Мичел
84'
Замена
Д. Ндлову
️️️️
Рейналдо
ГОЛ! 5:0!
М. Сарате
78'
Желтая карточка
М. Сарате
64'
ГОЛ! 4:0!
М. Сарате
Пас отдал
М. Весино
63'
61'
Замена
М. Муарем
️️️️
А. Исмаилов
Замена
М. Сарате
️️️️
Н. Калинич
61'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Ф. Бернардески
61'
ГОЛ! 3:0!
Х. Бабакар
Пас отдал
Н. Калинич
45'
+2
45'
Замена
Б. Гусейнов
️️️️
Д. Кинтана
Замена
М. Весино
️️️️
К. Санчес
45'
ГОЛ! 2:0!
Н. Калинич
Пас отдал
С. Кристофоро
43'
ГОЛ! 1:0!
Х. Бабакар
39'
38'
Желтая карточка
М. Медведев
30'
Красная карточка
Э. Юнусзаде
Желтая карточка
К. Санчес
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЛП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Карабах
23
Ибрахим Сехич
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
25
Анси Аголли
ЦЗ
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
9
Рейналдо
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
10
Дани Кинтана
ЦП
8
Мичел
ПП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Карабах
31
Боян Шаранов
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
10
Муарем Муарем
ЛФ
9
Дино Ндлову
ЦФ
3-3-2-2
16
Тэтэрушану
87
Де Майо
4
Томович
13
Сальседо
15
Оливера
15
Санчес
41
Кристофоро
37
Тельо
10
Бернардески
9
Калинич
15
Бабакар
4-5-1
23
Сехич
25
Аголли
5
Юнусзаде
14
Садыгов
5
Медведев
8
Мичел
15
Амиргулиев
22
Исмаилов
10
Кинтана
20
Алмейда
9
Рейналдо
10
Бернардески
14
Кьеза
14
Кьеза
10
Бернардески
15
Санчес
15
Весино
15
Весино
15
Санчес
9
Калинич
9
Сарате
9
Сарате
9
Калинич
10
Кинтана
15
Гусейнов
15
Гусейнов
10
Кинтана
22
Исмаилов
10
Муарем
10
Муарем
22
Исмаилов
9
Рейналдо
9
Ндлову
9
Ндлову
9
Рейналдо
Остались в запасе
Фиорентина
Карабах
19
Лука Леццерини
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
47
Милан Бадель
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
31
Боян Шаранов
ВР
2
Гара Гараев
ОП
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
47
Милан Бадель
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
Остались в запасе
31
Боян Шаранов
ВР
2
Гара Гараев
ОП
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Фиорентина - Карабах
2
2
6
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Драхта
Стадион:
Артемио Франки
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