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Судьи
Главный судья:
Тони Шапрон (Флерс)

Атлетик - Рапид

29.09.2016, Четверг, 22:05 мск Бильбао, стадион Сан Мамес Баррия Трансляция: МАТЧ! АРЕНА Лига Европы, 2 тур Атлетик - Рапид
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 6 4 0 2 13:9 +4 12
2. Атлетик Б 6 3 1 2 10:11 -1 10
3. Рапид В 6 1 3 2 7:8 -1 6
4. Сассуоло 6 1 2 3 9:11 -2 5
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