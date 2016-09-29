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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - Рапид
Атлетик - Рапид: обзор матча 29 сентября 2016
Атлетик
29.09.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа F, 2 тур
1 : 0
Завершен
Рапид
59'
Б. Эчебаррия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Рапид
85'
Замена
Г. Квилитая
️️️️
Жоэлинтон
Желтая карточка
Е. Альварес
83'
Замена
М. Рико
️️️️
Б. Эчебаррия
80'
74'
Желтая карточка
Жоэлинтон
72'
Желтая карточка
С. Граховац
72'
Замена
Т. Санто
️️️️
А. Ингви Траустасон
67'
Замена
М. Хофманн
️️️️
И. Мочинич
65'
Желтая карточка
К. Дибон
Замена
И. Муньяин
️️️️
М. Сусаета
59'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
А. Итурраспе
59'
ГОЛ! 1:0!
Б. Эчебаррия
Пас отдал
Р. Гарсия
59'
29'
Желтая карточка
Т. Шраммель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Рауль Гарсия
АП
8
Андер Итурраспе
ПП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Рапид
26
Иван Мочинич
ВР
30
Рихард Штребингер
ВР
17
Кристофер Дибон
ЦЗ
6
Кристоф Шессвендтер
ЦЗ
4
Томас Шраммель
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
21
Луис Шауб
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
22
Штефан Шваб
АП
15
Срджан Граховац
ПП
Главный тренер
Майк Бюскенс
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Рапид
1
Ян Новота
ВР
11
Штеффен Хофманн
ЦЗ
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
34
Тамаш Санто
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
9
Георгий Квилитая
ЦФ
4-3-1-2
1
Эррерин
18
Баленсиага
5
Альварес
14
Ляпорт
18
де Маркос
7
Эчебаррия
14
Сусаета
8
Итурраспе
14
Гарсия
20
Адурис
9
Уильямс
4-3-2
26
Мочинич
6
Шессвендтер
4
Шраммель
3
Павелич
17
Дибон
15
Граховац
9
Траустасон
21
Шауб
7
Жоэлинтон
22
Шваб
8
Итурраспе
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
8
Итурраспе
7
Эчебаррия
17
Рико
17
Рико
7
Эчебаррия
14
Сусаета
10
Муньяин
10
Муньяин
14
Сусаета
26
Мочинич
28
Хофманн
28
Хофманн
26
Мочинич
9
Траустасон
34
Санто
34
Санто
9
Траустасон
7
Жоэлинтон
9
Квилитая
9
Квилитая
7
Жоэлинтон
Остались в запасе
Атлетик
Рапид
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Ян Новота
ВР
11
Штеффен Хофманн
ЦЗ
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Остались в запасе
1
Ян Новота
ВР
11
Штеффен Хофманн
ЦЗ
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Майк Бюскенс
Статистика матча Атлетик - Рапид
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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