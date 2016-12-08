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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Интер - Спарта
Интер - Спарта: обзор матча 08 декабря 2016
Интер
08.12.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 6 тур
2 : 1
Завершен
Спарта
23'
Эдер
90'
Эдер
54'
Л. Маречек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Спарта
ГОЛ! 2:1!
Эдер
Пас отдал
К. Ансальди
90'
89'
Замена
В. Дудл
️️️️
Л. Юлиш
Замена
А. Бакайоко
️️️️
А. Пинамонти
80'
79'
Замена
М. Сачек
️️️️
А. Чермак
74'
Замена
М. Пулькраб
️️️️
Д. Лафата
Желтая карточка
А. Раноккия
73'
65'
Пенальти не реализован!
Б. Докал
54'
ГОЛ! 1:1!
Л. Маречек
Пас отдал
Б. Докал
Замена
И. Перишич
️️️️
Р. Паласио
45'
ГОЛ! 1:0!
Эдер
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
14
Джонатан Биабиани
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Спарта
40
Томаш Коубек
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
26
Коста Намойнесу
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
9
Борек Докал
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ПП
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Давид Голоубек
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
31
Лорис Дзонта
ЦП
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
Спарта
27
Мирослав Миллер
ВР
43
Вацлав Дудл
ЦЗ
33
Милан Кадлец
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
10
Филип Гавелка
АП
10
Матей Пулькраб
ЦФ
3-3-1-3
22
Каррисо
13
Раноккия
24
Мурильо
3
Андреолли
14
Ансальди
30
Мело
13
Мянго
14
Биабиани
23
Эдер
9
Пинамонти
8
Паласио
3-3-3-1
40
Коубек
25
Холек
26
Намойнесу
3
Мазух
15
Караваев
23
Маречек
3
Кадлец
39
Юлиш
47
Чермак
9
Докал
21
Лафата
8
Паласио
5
Перишич
5
Перишич
8
Паласио
9
Пинамонти
7
Бакайоко
7
Бакайоко
9
Пинамонти
47
Чермак
61
Сачек
61
Сачек
47
Чермак
39
Юлиш
43
Дудл
43
Дудл
39
Юлиш
21
Лафата
10
Пулькраб
10
Пулькраб
21
Лафата
Остались в запасе
Интер
Спарта
31
Лорис Дзонта
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
27
Мирослав Миллер
ВР
33
Милан Кадлец
ЦЗ
10
Филип Гавелка
АП
Главный тренер
Давид Голоубек
Остались в запасе
31
Лорис Дзонта
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
Остались в запасе
27
Мирослав Миллер
ВР
33
Милан Кадлец
ЦЗ
10
Филип Гавелка
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Давид Голоубек
Статистика матча Интер - Спарта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Барт Вертентен
(Беверен)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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