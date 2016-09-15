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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Интер - Хапоэль БШ
Интер - Хапоэль БШ: обзор матча 15 сентября 2016
Интер
15.09.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа K, 1 тур
0 : 2
Завершен
Хапоэль БШ
54'
М. Витор
69'
М. Бузагло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Хапоэль БШ
90'
+1
Желтая карточка
Л. Таха
86'
Желтая карточка
Б. Тургеман
85'
Замена
Б. Тургеман
️️️️
М. Корхут
77'
Замена
Б. Саар
️️️️
М. Бузагло
Замена
М. Икарди
️️️️
Ф. Мело
73'
69'
ГОЛ! 0:2!
М. Бузагло
67'
Замена
М. Меликсон
️️️️
Л. Мараньан
Замена
А. Кандрева
️️️️
Д. Биабиани
58'
54'
ГОЛ! 0:1!
М. Витор
Пас отдал
Л. Мараньан
Желтая карточка
Д. Мурильо
53'
Замена
Э. Банега
️️️️
М. Брозович
45'
43'
Желтая карточка
Б. Биттон
36'
Желтая карточка
М. Бузагло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
17
Гари Медель
ПП
23
Эдер
ЛФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
РФ
Главный тренер
Франк де Бур
Хапоэль БШ
1
Давид Гореш
ВР
69
Михай Корхут
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
26
Бен Биттон
ЦЗ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
28
Овидиу Хобан
ЦП
30
Джон Огочукву
ЦП
11
Маор-Бар Бузагло
ПП
22
Лусио Мараньан
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
31
Лорис Дзонта
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Хапоэль БШ
55
Гай Хаймов
ВР
3
Бен Тургеман
ЛАЗ
17
Матан Охайон
ЦЗ
24
Маор Меликсон
ЦП
8
Владимир Браун
ЦП
7
Махаран Ради
ЦП
9
Бен Саар
ЦФ
4-2-1-3
1
Ханданович
5
Нагатомо
13
Раноккия
24
Мурильо
33
Д'Амброзио
77
Брозович
30
Мело
17
Медель
23
Эдер
8
Паласио
14
Биабиани
3-2-3-2
1
Гореш
26
Биттон
5
Тзедек
20
Таха
69
Корхут
4
Витор
11
Бузагло
30
Огочукву
28
Хобан
9
Нвакаеме
22
Мараньан
77
Брозович
11
Банега
11
Банега
77
Брозович
14
Биабиани
87
Кандрева
87
Кандрева
14
Биабиани
30
Мело
9
Икарди
9
Икарди
30
Мело
69
Корхут
3
Тургеман
3
Тургеман
69
Корхут
22
Мараньан
24
Меликсон
24
Меликсон
22
Мараньан
11
Бузагло
9
Саар
9
Саар
11
Бузагло
Остались в запасе
Интер
Хапоэль БШ
31
Лорис Дзонта
ЦП
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
Главный тренер
Франк де Бур
55
Гай Хаймов
ВР
17
Матан Охайон
ЦЗ
8
Владимир Браун
ЦП
7
Махаран Ради
ЦП
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
31
Лорис Дзонта
ЦП
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
Остались в запасе
55
Гай Хаймов
ВР
17
Матан Охайон
ЦЗ
8
Владимир Браун
ЦП
7
Махаран Ради
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча Интер - Хапоэль БШ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Информация о матче
Главный судья:
Якоб Кехлет
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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