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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Акхисар Беледиеспор - Карабюкспор
Акхисар Беледиеспор - Карабюкспор: обзор матча 02 июня 2017
Акхисар Беледиеспор
02.06.2017, пятница, 17:00
Турция. Суперлига, 34 тур
2 : 3
Завершен
Карабюкспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Акхисар Беледиеспор - Карабюкспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Трабзонспор
3 : 0
18.05.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Карабюкспор
0 : 7
14.05.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 32 тур
Карабюкспор
0 : 1
05.05.2018
Коньяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
5 : 0
27.04.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Карабюкспор
1 : 4
21.04.2018
Бурсаспор
Информация о матче
Стадион:
Акхисар Беледие
Новости команд
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Акхисар Беледиеспор
Карабюкспор
Суперкубок Турции. «Галатасарай» минимально победил «Акхисар Беледиеспор»
2019.08.08 06:37
Бывший форвард «Кубани» Селезнев стал игроком «Малаги»
2019.01.10 17:37
2
Селезнев прибыл в Малагу для подписания контракта с клубом Сегунды
2019.01.06 07:14
2
Экс-форвард «Кубани» Селезнев может перейти в «Малагу»
2018.12.19 14:12
1
«Майки с фамилией Селезнев уже заготовлены». Украинский игрок близок к трансферу в «Галатасарай»
2018.12.19 07:58
2
Суперкубок Турции. «Галатасарай» минимально победил «Акхисар Беледиеспор»
2019.08.08 06:37
Бывший форвард «Кубани» Селезнев стал игроком «Малаги»
2019.01.10 17:37
2
Селезнев прибыл в Малагу для подписания контракта с клубом Сегунды
2019.01.06 07:14
2
Экс-форвард «Кубани» Селезнев может перейти в «Малагу»
2018.12.19 14:12
1
«Майки с фамилией Селезнев уже заготовлены». Украинский игрок близок к трансферу в «Галатасарай»
2018.12.19 07:58
2
«Карабюкспор» задолжал Селезневу зарплату за полгода
2018.03.26 08:30
Экс-нападающий «Кубани» Селезнев сменил клуб в чемпионате Турции
2018.01.05 17:13
2
Агент: «Селезнев ушел из «Карабюкспора» ради большей мотивации»
2017.12.22 09:52
Селезнев: «Я не понимаю, как турки меня не понимают»
2017.10.03 06:18
4
Селезнев может оказаться в «Галатасарае»
2017.08.15 22:10
1
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