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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Севилья - Динамо Загреб
Севилья - Динамо Загреб: обзор матча 02 ноября 2016
Севилья
02.11.2016, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 4 тур
4 : 0
Завершен
Динамо Загреб
31'
Л. Вьетто
66'
С. Эскудеро
80'
С. Н'Зонзи
87'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Динамо Загреб
ГОЛ! 4:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Ф. Фильо Мариано
87'
ГОЛ! 3:0!
С. Н'Зонзи
Пас отдал
П. Сарабия
80'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Витоло
75'
Замена
Х. Кийотаке
️️️️
Гансо
75'
ГОЛ! 2:0!
С. Эскудеро
Пас отдал
Витоло
66'
60'
Замена
Д. Перич
️️️️
П. Машаду
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
Ф. Васкес
60'
53'
Замена
М. Шитум
️️️️
А. Чорич
45'
+1
Вторая желтая
П. Стоянович
45'
Замена
А. Мэцел
️️️️
Э. Судани
ГОЛ! 1:0!
Л. Вьетто
Пас отдал
Ф. Васкес
31'
28'
Желтая карточка
Д. Павичич
21'
Желтая карточка
Й. Пиварич
11'
Желтая карточка
П. Стоянович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Гансо
АП
20
Франко Васкес
АП
15
Стивен Н'Зонзи
ПП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Динамо Загреб
1
Доминик Ливакович
ВР
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
30
Леонардо Сигали
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
55
Паулу Машаду
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
19
Анте Чорич
АП
2
Эль-Арби Судани
ПП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Севилья
46
Сальваторе Сиригу
ВР
10
Висенте Иборра
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Динамо Загреб
1
Адриан Шемпер
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
77
Александру Мэцел
ЦЗ
14
Амер Гояк
ЦП
92
Марио Шитум
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
4-1-1-3-1
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
23
Рами
25
Меркадо
25
Мариано
5
Краневиттер
15
Н'Зонзи
7
Витоло
20
Васкес
10
Гансо
10
Вьетто
4-4-1-1
1
Ливакович
30
Стоянович
30
Сигали
32
Бенкович
23
Шильденфельд
2
Судани
24
Павичич
19
Пиварич
55
Машаду
19
Чорич
10
Фернандес
10
Гансо
10
Кийотаке
10
Кийотаке
10
Гансо
7
Витоло
7
Сарабия
7
Сарабия
7
Витоло
20
Васкес
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
20
Васкес
55
Машаду
55
Перич
55
Перич
55
Машаду
2
Судани
77
Мэцел
77
Мэцел
2
Судани
19
Чорич
92
Шитум
92
Шитум
19
Чорич
Остались в запасе
Севилья
Динамо Загреб
46
Сальваторе Сиригу
ВР
10
Висенте Иборра
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
1
Адриан Шемпер
ВР
14
Амер Гояк
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
10
Висенте Иборра
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
1
Адриан Шемпер
ВР
14
Амер Гояк
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Ивайло Петев
Статистика матча Севилья - Динамо Загреб
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 (01:50, в повторе)
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