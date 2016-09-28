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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ростов - ПСВ
Ростов - ПСВ: обзор матча 28 сентября 2016
Ростов
28.09.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа D, 2 тур
2 : 2
Завершен
ПСВ
8'
Д. Полоз
37'
Д. Полоз
14'
Д. Проппер
45+2'
Л. де Йонг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - ПСВ
Замена
А. Препелицэ
️️️️
Д. Полоз
90'
Замена
М. Думбия
️️️️
С. Азмун
77'
73'
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Л. Нарсинг
63'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Й. Хендрикс
Желтая карточка
С. Навас
57'
57'
Желтая карточка
Й. Хендрикс
56'
Пенальти не реализован!
Д. Проппер
52'
Желтая карточка
А. Гуардадо
45'
+2
ГОЛ! 2:2!
Л. де Йонг
Желтая карточка
Д. Терентьев
39'
ГОЛ! 2:1!
Д. Полоз
Пас отдал
С. Азмун
37'
14'
ГОЛ! 1:1!
Д. Проппер
Пас отдал
Л. де Йонг
ГОЛ! 1:0!
Д. Полоз
Пас отдал
А. Ерохин
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
2
Тимофей Калачев
ЛАЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЛП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
5
Даниэль Швааб
ОП
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
28
Андрей Препелицэ
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
3-3-1-2-1
35
Джанаев
32
Мевля
44
Навас
13
Гранат
2
Калачев
8
Гацкан
43
Терентьев
16
Нобоа
7
Полоз
21
Ерохин
20
Азмун
4-2-2-2
41
Зут
4
Ариас
77
Изима-Мирен
15
Морено
15
Виллемс
20
Хендрикс
5
Швааб
24
Проппер
18
Гуардадо
26
де Йонг
7
Нарсинг
7
Полоз
28
Препелицэ
28
Препелицэ
7
Полоз
20
Азмун
7
Думбия
7
Думбия
20
Азмун
7
Нарсинг
6
Де Йонг
6
Де Йонг
7
Нарсинг
20
Хендрикс
34
Бергвейн
34
Бергвейн
20
Хендрикс
Остались в запасе
Ростов
ПСВ
30
Никита Медведев
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Иван Данильянц
22
Ремко Пасвер
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
Главный тренер
Иван Данильянц
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Ростов - ПСВ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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