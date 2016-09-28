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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия М - Барселона
Боруссия М - Барселона: обзор матча 28 сентября 2016
Боруссия М
28.09.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа C, 2 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
34'
Т. Азар
65'
А. Туран
74'
Ж. Пике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Барселона
90'
+1
Желтая карточка
Неймар
Замена
А. Хан
️️️️
Л. Штиндль
83'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Т. Азар
80'
74'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Пике
70'
Желтая карточка
Ж. Пике
65'
ГОЛ! 1:1!
А. Туран
Пас отдал
Неймар
63'
Желтая карточка
Х. Маскерано
59'
Замена
А. Туран
️️️️
И. Ракитич
54'
Замена
Рафинья
️️️️
П. Алькасер
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
Раффаэл
48'
ГОЛ! 1:0!
Т. Азар
Пас отдал
М. Дауд
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
9
Пако Алькасер
РФ
Главный тренер
Луис Энрике
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
4-1-1-3-1
1
Зоммер
17
Вендт
15
Кристенсен
30
Эльведи
4
Корб
23
Крамер
81
Дауд
9
Азар
13
Штиндль
16
Траоре
11
Раффаэл
3-4-1-2
1
тер Стеген
3
Пике
14
Маскерано
18
Альба
8
Иньеста
11
Ракитич
5
Бускетс
6
Роберто
10
Неймар
9
Алькасер
9
Суарес
9
Азар
7
Херрманн
7
Херрманн
9
Азар
13
Штиндль
28
Хан
28
Хан
13
Штиндль
11
Раффаэл
19
Джонсон
19
Джонсон
11
Раффаэл
9
Алькасер
12
Рафинья
12
Рафинья
9
Алькасер
11
Ракитич
66
Туран
66
Туран
11
Ракитич
Остались в запасе
Боруссия М
Барселона
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
Главный тренер
Андре Шуберт
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Андре Шуберт
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Боруссия М - Барселона
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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