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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Базель
Арсенал - Базель: обзор матча 28 сентября 2016
Арсенал
28.09.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа A, 2 тур
2 : 0
Завершен
Базель
7'
Т. Уолкотт
26'
Т. Уолкотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Базель
85'
Желтая карточка
М. Эльюнусси
79'
Замена
М. Дельгадо
️️️️
Б. Бьярнасон
Замена
К. Гиббс
️️️️
Н. Монреаль
75'
71'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
Л. Дзуффи
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Т. Уолкотт
70'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
А. Ивоби
70'
58'
Замена
А. Шпорар
️️️️
С. Думбия
ГОЛ! 2:0!
Т. Уолкотт
Пас отдал
А. Санчес
26'
21'
Желтая карточка
М. Сухи
ГОЛ! 1:0!
Т. Уолкотт
Пас отдал
А. Санчес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
10
Месут Озил
АП
8
Санти Касорла
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
34
Таулант Джака
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
4
Омар Габер
ЦП
33
Давиде Калла
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Оспина
18
Монреаль
13
Мустафи
6
Косиельни
2
Бельерин
34
Джака
8
Касорла
17
Ивоби
10
Озил
32
Уолкотт
4
Санчес
3-1-4-1-1
31
Вацлик
5
Ланг
17
Сухи
3
Траоре
3
Баланта
8
Бьярнасон
7
Франссон
7
Дзуффи
34
Джака
11
Штеффен
22
Думбия
18
Монреаль
3
Гиббс
3
Гиббс
18
Монреаль
17
Ивоби
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
17
Ивоби
32
Уолкотт
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
32
Уолкотт
7
Дзуффи
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
7
Дзуффи
8
Бьярнасон
10
Дельгадо
10
Дельгадо
8
Бьярнасон
22
Думбия
99
Шпорар
99
Шпорар
22
Думбия
Остались в запасе
Арсенал
Базель
1
Петр Чех
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
4
Омар Габер
ЦП
33
Давиде Калла
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
4
Омар Габер
ЦП
33
Давиде Калла
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Арсенал - Базель
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 23:45)
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