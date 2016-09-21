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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Волга - Амкар-Пермь
Волга - Амкар-Пермь: обзор матча 21 сентября 2016
Волга
21.09.2016, среда, 17:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Амкар-Пермь
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Волга - Амкар-Пермь
Пенальти не реализован!
Р. Хайруллов
ГОЛ!
Р. Гиголаев
3:4
ГОЛ!
А. Цыганцов
3:3
ГОЛ!
А. Шиндер
2:3
Пенальти не реализован!
Д. Наговицин
ГОЛ!
Б. Йовичич
2:2
ГОЛ!
И. Бугаенко
2:1
ГОЛ!
П. Занев
1:1
ГОЛ!
Е. Шанин
1:0
99'
Желтая карточка
А. Шаваев
90'
+1
Замена
М. Костюков
️️️️
А. Чума
Замена
И. Бугаенко
️️️️
Г. Заикин
88'
73'
Замена
С. Прокофьев
️️️️
П. Комолов
Замена
Д. Наговицин
️️️️
И. Кузнецов
71'
Желтая карточка
Е. Шанин
65'
24'
Замена
И. Черенчиков
️️️️
Н. Зайцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
56
Константин Баранов
ВР
20
Валерий Захаров
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
4
Дмитрий Кураев
ЦЗ
89
Ефим Шанин
ЦП
24
Роман Терехин
ЦП
8
Денис Рахманов
ПВ
17
Иван Кузнецов
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
9
Георгий Заикин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Седышев
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
32
Бранко Йовичич
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
21
Анене Чума
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Волга
35
Дмитрий Красильников
ВР
2
Алексей Савельев
ЦЗ
5
Ильдар Вагапов
ЦЗ
14
Михаил Дрязгов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
93
Даниил Наговицин
ЦФ
31
Игорь Бугаенко
ЦФ
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
77
Александр Салугин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
3-2-1-4
56
Баранов
20
Захаров
92
Хайруллов
4
Кураев
89
Шанин
24
Терехин
8
Рахманов
17
Кузнецов
9
Заикин
11
Бикчантаев
13
Цыганцов
4-1-3-2
1
Хомич
30
Идову
3
Зайцев
6
Конде
11
Занев
32
Йовичич
8
Шаваев
20
Комолов
13
Гиголаев
7
Шиндер
21
Чума
17
Кузнецов
93
Наговицин
93
Наговицин
17
Кузнецов
9
Заикин
31
Бугаенко
31
Бугаенко
9
Заикин
21
Чума
77
Костюков
77
Костюков
21
Чума
3
Зайцев
79
Черенчиков
79
Черенчиков
3
Зайцев
20
Комолов
11
Прокофьев
11
Прокофьев
20
Комолов
Остались в запасе
Волга
Амкар-Пермь
14
Михаил Дрязгов
ЦП
2
Алексей Савельев
ЦЗ
5
Ильдар Вагапов
ЦЗ
22
Дмитрий Рахманов
АП
35
Дмитрий Красильников
ВР
Главный тренер
Сергей Седышев
10
Давид Хурцидзе
АП
57
Александр Селихов
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
14
Михаил Дрязгов
ЦП
2
Алексей Савельев
ЦЗ
5
Ильдар Вагапов
ЦЗ
22
Дмитрий Рахманов
АП
35
Дмитрий Красильников
ВР
Остались в запасе
10
Давид Хурцидзе
АП
57
Александр Селихов
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Седышев
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Волга - Амкар-Пермь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
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