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Чехия - Армения

31.08.2016, Среда, 20:15 мск Товарищеские матчи. Сборные Чехия - Армения
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа B

6 сентября, пятница 20:00 Чехия 1:2 Армения

26 марта, вторник 20:00 Армения 0:3 Чехия
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