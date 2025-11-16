Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча Португалия против Армении, 10-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – Армения