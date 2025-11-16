16.11.2025, воскресенье, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 10 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 10 тур
9 : 1
Завершен
Составы команд
Португалия
Португалия
3-1-1-3-2
1
Кошта
2
Семеду
3
Диаш
20
Канселу
13
Вейга
23
Витинья
7
Леау
8
Фернандеш
10
Силва
9
Рамуш
15
Невеш
3-3-2-1
16
Авагян
5
Мкртчян
19
Мурадян
3
Пилоян
13
Оганесян
2
Агасарян
21
Тикнизян
10
Сперцян
9
Серобян
17
Ранос
3
Диаш
21
Невеш
21
Невеш
3
Диаш
20
Канселу
6
Нуньес
6
Нуньес
20
Канселу
10
Силва
7
Форбс
7
Форбс
10
Силва
7
Леау
14
Консейсау
14
Консейсау
7
Леау
23
Витинья
11
Феликс
11
Феликс
23
Витинья
2
Мурадян
2
Бандикян
2
Бандикян
2
Мурадян
3
Пилоян
4
Арутюнян
4
Арутюнян
3
Пилоян
9
Серобян
11
Шагоян
11
Шагоян
9
Серобян
2
Агасарян
7
Севикян
7
Севикян
2
Агасарян
17
Ранос
23
Елоян
23
Елоян
17
Ранос
Остались в запасе
Португалия
Армения
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
16
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
12
Арсен Бегларян
ВР
1
Огнен Чанчаревич
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
6
Карен Налбандян
ЦП
22
Геворг Тарахчян
ЛВ
11
Нарек Григорян
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Остались в запасе
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
16
Тринкау
ЦФ
Остались в запасе
12
Арсен Бегларян
ВР
1
Огнен Чанчаревич
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
6
Карен Налбандян
ЦП
22
Геворг Тарахчян
ЛВ
11
Нарек Григорян
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Егише Меликян
Статистика матча Португалия - Армения
1
Всего ударов по воротам
34
4
Удары в створ
15
2
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
7
10
Офсайды
3
1
Количество передач
659
214
Сейвы
1
6
Точность передач %
90
74
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
24
2
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
5.8
0.62
Смотреть прямую трансляцию матча Португалия против Армении, 10-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – Армения
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»