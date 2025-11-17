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  • Чехия – Гибралтар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2025

Чехия – Гибралтар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2025

17 ноября 2025, 21:35
Чехия
17.11.2025, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 10 тур
6 : 0
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
Гибралтар
5' Д. Дудера 18' Т. Хоры 32' В. Цоуфал 39' А. Карабец 44' Т. Соучек 51' Р. Гранац
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Матей Коварж
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
4
Робин Гранац
ЦЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
22
Томаш Соучек
(К) ОП
9
Адам Карабец
ЦП
21
Михал Беран
АП
19
Томаш Хоры
ЦФ
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Кестл
Гибралтар
23
Джейлан Хэнкинс
ВР
2
Итан Джолли
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
21
Kai Mauro
ЦЗ
8
Киан Ронан
ЦП
4
Николас Позо
ЦП
22
Грэм Торилья
(К) ЦП
11
Джеймс Сканлон
ЦП
18
Jaiden Bartolo
ЦФ
14
Julian Del Rio
ЦФ
Главный тренер
Скотт Уайзман
Чехия
23
Мартин Йедличка
ВР
23
Якуб Маркович
ВР
6
Степан Шалоупек
ЦЗ
12
Лукас Черв
ЦП
8
Михал Садилек
ЦП
3
Матей Ринеш
ЦП
15
P. Hellebrand
ЦП
17
Томаш Ладра
ЦП
18
Кристоф Данек
АП
11
Вацлав Сейк
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Гибралтар
1
Брэдли Банда
ВР
13
Кристиан Лопес
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
5
Дэн Бент
ОП
16
Жереми Перера
ОП
15
Patrick McClafferty
ЦП
20
J. Vinet
ЦФ
10
Кэлвин Морган
ЦФ
9
Дилан Борхе
ЦФ
17
Liam Jessop
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Коварж
5
Цоуфал
4
Гранац
20
Зелены
14
Юрасек
22
Соучек
21
Дудера
9
Карабец
21
Беран
10
Шик
19
Хоры
4-4-2
23
Хэнкинс
6
Лопеш
17
Оливейро
21
2
Джолли
4
Позо
22
Торилья
11
Сканлон
8
Ронан
14
18
20
Зелены
6
Шалоупек
6
Шалоупек
20
Зелены
21
Беран
12
Черв
12
Черв
21
Беран
22
Соучек
8
Садилек
8
Садилек
22
Соучек
19
Хоры
18
Данек
18
Данек
19
Хоры
10
Шик
13
Хытил
13
Хытил
10
Шик
4
Позо
5
Бент
5
Бент
4
Позо
22
Торилья
16
Перера
16
Перера
22
Торилья
14
20
20
14
18
10
Морган
10
Морган
18
Остались в запасе
Чехия
Гибралтар
23
Мартин Йедличка
ВР
23
Якуб Маркович
ВР
3
Матей Ринеш
ЦП
15
P. Hellebrand
ЦП
17
Томаш Ладра
ЦП
11
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Кестл
1
Брэдли Банда
ВР
13
Кристиан Лопес
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
15
Patrick McClafferty
ЦП
9
Дилан Борхе
ЦФ
17
Liam Jessop
ЦФ
Главный тренер
Скотт Уайзман
Остались в запасе
23
Мартин Йедличка
ВР
23
Якуб Маркович
ВР
3
Матей Ринеш
ЦП
15
P. Hellebrand
ЦП
17
Томаш Ладра
ЦП
11
Вацлав Сейк
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэдли Банда
ВР
13
Кристиан Лопес
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
15
Patrick McClafferty
ЦП
9
Дилан Борхе
ЦФ
17
Liam Jessop
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Кестл
Главный тренер
Скотт Уайзман
Статистика матча Чехия - Гибралтар
1
Всего ударов по воротам
25
0
Удары в створ
10
0
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
12
1
Нарушения
9
9
Офсайды
2
0
Количество передач
609
237
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
66
Удары мимо ворот
11
0
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
19
0
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
2.88
0

Смотреть прямую трансляцию матча Чехия против Гибралтара, 10-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Чехия – Гибралтар

Чехия – Гибралтар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Гибралтар Чехия
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