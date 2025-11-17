17.11.2025, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 10 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 10 тур
6 : 0
Завершен
Составы команд
Чехия
Чехия
3-3-1-1-2
1
Коварж
5
Цоуфал
4
Гранац
20
Зелены
14
Юрасек
22
Соучек
21
Дудера
9
Карабец
21
Беран
10
Шик
19
Хоры
4-4-2
23
Хэнкинс
6
Лопеш
17
Оливейро
21
2
Джолли
4
Позо
22
Торилья
11
Сканлон
8
Ронан
14
18
20
Зелены
6
Шалоупек
6
Шалоупек
20
Зелены
21
Беран
12
Черв
12
Черв
21
Беран
22
Соучек
8
Садилек
8
Садилек
22
Соучек
19
Хоры
18
Данек
18
Данек
19
Хоры
10
Шик
13
Хытил
13
Хытил
10
Шик
4
Позо
5
Бент
5
Бент
4
Позо
22
Торилья
16
Перера
16
Перера
22
Торилья
14
20
20
14
18
10
Морган
10
Морган
18
Остались в запасе
Чехия
Гибралтар
23
Мартин Йедличка
ВР
23
Якуб Маркович
ВР
3
Матей Ринеш
ЦП
15
P. Hellebrand
ЦП
17
Томаш Ладра
ЦП
11
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Кестл
1
Брэдли Банда
ВР
13
Кристиан Лопес
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
15
Patrick McClafferty
ЦП
9
Дилан Борхе
ЦФ
17
Liam Jessop
ЦФ
Главный тренер
Скотт Уайзман
Остались в запасе
23
Мартин Йедличка
ВР
23
Якуб Маркович
ВР
3
Матей Ринеш
ЦП
15
P. Hellebrand
ЦП
17
Томаш Ладра
ЦП
11
Вацлав Сейк
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэдли Банда
ВР
13
Кристиан Лопес
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
15
Patrick McClafferty
ЦП
9
Дилан Борхе
ЦФ
17
Liam Jessop
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Кестл
Главный тренер
Скотт Уайзман
Статистика матча Чехия - Гибралтар
1
Всего ударов по воротам
25
0
Удары в створ
10
0
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
12
1
Нарушения
9
9
Офсайды
2
0
Количество передач
609
237
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
66
Удары мимо ворот
11
0
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
19
0
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
2.88
0
Смотреть прямую трансляцию матча Чехия против Гибралтара, 10-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Чехия – Гибралтар
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Источник: «Бомбардир»