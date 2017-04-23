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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Торино
Кьево - Торино: обзор матча 23 апреля 2017
Кьево
23.04.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 3
Завершен
Торино
65'
С. Пеллисьер
52'
А. Льяич
56'
Д. Дзаппакоста
75'
Я. Фальке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Торино
83'
Замена
А. Баррека
️️️️
Д. Авелар
Замена
М. Иско
️️️️
Ф. Депаоли
83'
Желтая карточка
С. Кийин
80'
78'
Замена
М. Вальдифиори
️️️️
Д. Базелли
77'
Желтая карточка
Д. Дзаппакоста
75'
ГОЛ! 1:3!
Я. Фальке
Замена
С. Кийин
️️️️
П. Хетемай
70'
ГОЛ! 1:2!
С. Пеллисьер
65'
Замена
С. Гакпе
️️️️
В. Бирса
64'
56'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дзаппакоста
52'
ГОЛ! 0:1!
А. Льяич
24'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
Л. Де Сильвестри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
23
Вальтер Бирса
АП
19
Лукас Кастро
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Торино
1
Джо Харт
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЛП
22
Адем Льяич
АП
18
Африйе Аква
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
57
Микеле Трояни
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Торино
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
4-1-2-1-2
70
Соррентино
23
Депаоли
3
Дайнелли
2
Сполли
21
Фрей
16
Радованович
56
Хетемай
19
Кастро
23
Бирса
45
Инглесе
31
Пеллисьер
4-2-2-2
1
Харт
29
Де Сильвестри
13
Россеттини
24
Моретти
22
Авелар
18
Аква
33
Базелли
44
Фальке
22
Льяич
11
Белотти
15
Бойе
56
Хетемай
13
Кийин
13
Кийин
56
Хетемай
23
Депаоли
22
Иско
22
Иско
23
Депаоли
23
Бирса
6
Гакпе
6
Гакпе
23
Бирса
29
Де Сильвестри
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
29
Де Сильвестри
22
Авелар
3
Баррека
3
Баррека
22
Авелар
33
Базелли
16
Вальдифиори
16
Вальдифиори
33
Базелли
Остались в запасе
Кьево
Торино
57
Микеле Трояни
ЦП
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
57
Микеле Трояни
ЦП
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Остались в запасе
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Кьево - Торино
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
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