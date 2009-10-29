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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Ахмат (мол)
ЦСКА (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 29 октября 2009
ЦСКА (мол)
29.10.2009, четверг, 15:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 27 тур
2 : 0
Завершен
Ахмат (мол)
34'
М. Федоров
55'
М. Федоров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Ахмат (мол)
Замена
С. Федотов
️️️️
А. Киселев
Замена
И. Кадыров
️️️️
М. Музаев
Желтая карточка
И. Драгунов
Замена
Е. Кобзарь
️️️️
А. Васильев
Замена
Р. Сурхаев
️️️️
Т. Исламов
Желтая карточка
А. Дашаев
ГОЛ! 2:0!
М. Федоров
Замена
М. Музаев
️️️️
Х. Джунидов
Желтая карточка
Т. Исламов
Желтая карточка
М. Федоров
Желтая карточка
Р. Уциев
ГОЛ! 1:0!
М. Федоров
Желтая карточка
Ш. Бухиев
Желтая карточка
А. Васильев
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Евгений Помазан
ВР
14
Игорь Драгунов
ЦЗ
2
Виталий Максименко
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
0
Евгений Шеренков
ЦП
13
Александр Кудрявцев
ЦП
10
Максим Федоров
ЦП
44
Дмитрий Замешаев
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
20
Алексей Киселев
ЦП
Главный тренер
Йелле Гус
Ахмат (мол)
95
Ризавди Эдилов
ВР
37
Шаруди Бухиев
ЦЗ
10
Хасан Джунидов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
0
Флорентин Петре
ЦП
77
Анзор Тембулатов
ПП
51
Тарко Исламов
ЦФ
9
Ислам Цуроев
ЦФ
Главный тренер
Шахин Динеев
ЦСКА (мол)
12
Станислав Плохих
ВР
22
Максим Потапов
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
0
Никита Андреев
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
Ахмат (мол)
0
Аскерхан Джамуев
ВР
92
Райбек Сурхаев
ЦЗ
36
Магомед Адаев
ЦЗ
0
Исмаил Сальмурзаев
ЦЗ
54
Магомед Музаев
ЦФ
0
Ислам Кадыров
ЦФ
4-5-1
1
Помазан
14
Драгунов
2
Максименко
4
Никитин
3
Джалилов
10
Федоров
44
Замешаев
17
Васильев
20
Киселев
13
Кудрявцев
0
Шеренков
3-2-2-2
95
Эдилов
4
Дашаев
4
Тагилов
26
Бендзь
45
Уциев
10
Джунидов
77
Тембулатов
0
Петре
9
Цуроев
51
Исламов
17
Васильев
92
Кобзарь
92
Кобзарь
17
Васильев
20
Киселев
8
Федотов
8
Федотов
20
Киселев
10
Джунидов
54
Музаев
54
Музаев
10
Джунидов
51
Исламов
92
Сурхаев
92
Сурхаев
51
Исламов
Музаев
0
Кадыров
0
Кадыров
Музаев
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Ахмат (мол)
22
Максим Потапов
ЦЗ
0
Никита Андреев
ЦП
12
Станислав Плохих
ВР
Главный тренер
Йелле Гус
0
Аскерхан Джамуев
ВР
36
Магомед Адаев
ЦЗ
0
Исмаил Сальмурзаев
ЦЗ
Главный тренер
Шахин Динеев
Остались в запасе
22
Максим Потапов
ЦЗ
0
Никита Андреев
ЦП
12
Станислав Плохих
ВР
Остались в запасе
0
Аскерхан Джамуев
ВР
36
Магомед Адаев
ЦЗ
0
Исмаил Сальмурзаев
ЦЗ
Главный тренер
Йелле Гус
Главный тренер
Шахин Динеев
Статистика матча ЦСКА (мол) - Ахмат (мол)
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Октябрь
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