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Расписание матчей
Сахалин - Зенит
Сахалин - Зенит: обзор матча 12 октября 2016
Сахалин
12.10.2016, среда, 10:00
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 14 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сахалин - Зенит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Зенит
Россия. ПФЛ. Группа 2, 30 тур
Зенит
0 : 0
15.06.2021
Тверь
Россия. ПФЛ. Группа 2, 29 тур
Зенит
0 : 0
12.06.2021
Олимп-Долгопрудный
Россия. ПФЛ. Группа 2, 28 тур
Зенит
0 : 0
04.06.2021
Родина
Россия. ПФЛ. Группа 2, 27 тур
Зенит
0 : 0
01.06.2021
Торпедо Вл
Россия. ПФЛ. Группа 2, 26 тур
Коломна
0 : 0
23.05.2021
Зенит
Информация о матче
Стадион:
Спартак
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Сахалин
Зенит
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
2025.10.03 14:38
1
На «Сахалин» перед закрытием клуба обещали выделить 150 миллионов рублей
2024.12.30 11:24
1
Самый восточный клуб России закрывается
2024.12.29 14:22
6
Рэпер T-Killah дал совет Батракову, как строить успешную карьеру
2024.12.28 17:31
3
«Квант» – «Сахалин»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:23
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
2025.10.03 14:38
1
На «Сахалин» перед закрытием клуба обещали выделить 150 миллионов рублей
2024.12.30 11:24
1
Самый восточный клуб России закрывается
2024.12.29 14:22
6
Рэпер T-Killah дал совет Батракову, как строить успешную карьеру
2024.12.28 17:31
3
«Квант» – «Сахалин»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:23
В «Зените» прокомментировали информацию об интересе к Зиньковскому
2022.06.23 11:48
5
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2021.04.04 16:14
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2021.04.02 07:59
2
«Еще одна команда на кладбище иркутского футбола». «Зенит» прекратил свое существование
2021.04.01 17:19
3
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