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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Ахмат (мол)
Амкар (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 19 сентября 2009
Амкар (мол)
19.09.2009, суббота, 13:30
Чемпионат России. Молодежное первенство, 22 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат (мол)
29'
А. Рябокобыленко
33'
В. Закоптелов
62'
И. Цуроев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Ахмат (мол)
+3
Вторая желтая
Р. Уциев
+2
Замена
К. Диниев
️️️️
Ш. Ашаханов
Желтая карточка
В. Гаглоев
+1
Желтая карточка
Е. Ситников
Желтая карточка
Ш. Ашаханов
Красная карточка
А. Кацаев
Замена
А. Андриевский
️️️️
А. Рябокобыленко
Желтая карточка
О. Власов
Желтая карточка
Р. Уциев
Замена
Х. Джунидов
️️️️
А. Тембулатов
Замена
И. Пухаев
️️️️
В. Закоптелов
ГОЛ! 2:1!
И. Цуроев
Замена
В. Федорив
️️️️
М. Гаал
Замена
Фабрисио
️️️️
А. Кобенко
Замена
С. Волков
️️️️
А. Субботин
Замена
С. Бабич
️️️️
А. Епифанов
Замена
А. Кацаев
️️️️
И. Эдиев
Замена
Т. Исламов
️️️️
М. Адамов
Желтая карточка
А. Тембулатов
Замена
Е. Ситников
️️️️
Э. Юнузович
Красная карточка
А. Багаев
ГОЛ! 2:0!
В. Закоптелов
ГОЛ! 1:0!
А. Рябокобыленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
8
Владислав Закоптелов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
9
Александр Субботин
ЦФ
86
Эдин Юнузович
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Ахмат (мол)
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
61
Мовсур Адамов
ЦП
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
77
Анзор Тембулатов
ПП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
Главный тренер
Шахин Динеев
Амкар (мол)
44
Сергей Синельников
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
21
Евгений Ситников
ЦЗ
0
Степан Бабич
ЦП
15
Инал Пухаев
ЦП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
1
Сергей Волков
ЦФ
Ахмат (мол)
0
Аскерхан Джамуев
ВР
10
Хасан Джунидов
ЦЗ
5
Керим Диниев
ЦП
0
Фабрисио
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
0
Ислам Кадыров
ЦФ
51
Тарко Исламов
ЦФ
4-1-3-2
41
Шумайлов
13
Гаал
14
Епифанов
5
Багаев
2
Морозов
5
Рябокобыленко
8
Закоптелов
27
Гаглоев
71
Дзахов
86
Юнузович
9
Субботин
4-5-1
31
Годзюр
45
Уциев
4
Тагилов
4
Дашаев
5
Эдиев
77
Тембулатов
61
Адамов
50
Ашаханов
84
Власов
20
Кобенко
9
Цуроев
86
Юнузович
21
Ситников
21
Ситников
86
Юнузович
14
Епифанов
0
Бабич
0
Бабич
14
Епифанов
5
Рябокобыленко
29
Андриевский
29
Андриевский
5
Рябокобыленко
8
Закоптелов
15
Пухаев
15
Пухаев
8
Закоптелов
13
Гаал
24
Федорив
24
Федорив
13
Гаал
9
Субботин
1
Волков
1
Волков
9
Субботин
77
Тембулатов
10
Джунидов
10
Джунидов
77
Тембулатов
50
Ашаханов
5
Диниев
5
Диниев
50
Ашаханов
20
Кобенко
0
Фабрисио
0
Фабрисио
20
Кобенко
61
Адамов
51
Исламов
51
Исламов
61
Адамов
5
Эдиев
10
Кацаев
10
Кацаев
5
Эдиев
Остались в запасе
Амкар (мол)
Ахмат (мол)
44
Сергей Синельников
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
0
Аскерхан Джамуев
ВР
0
Ислам Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Шахин Динеев
Остались в запасе
44
Сергей Синельников
ВР
Остались в запасе
0
Аскерхан Джамуев
ВР
0
Ислам Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Шахин Динеев
Статистика матча Амкар (мол) - Ахмат (мол)
2
1
2
4
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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Амкар (мол)
Ахмат (мол)
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