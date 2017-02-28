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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Леганес
Валенсия - Леганес: обзор матча 28 февраля 2017
Валенсия
28.02.2017, вторник, 23:30
Испания. Примера, 25 тур
1 : 0
Завершен
Леганес
29'
Э. Мангала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Леганес
Желтая карточка
С. Дзадза
90'
+3
Замена
Н. Жиль
️️️️
М. Эль-Хаддади
90'
+1
80'
Вторая желтая
А. Мартин
Замена
А. Латорре
️️️️
З. Баккали
80'
73'
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
А. Буэно
67'
Желтая карточка
А. Мартин
Желтая карточка
Э. Мангала
66'
64'
Желтая карточка
Р. Перес
Желтая карточка
Д. Парехо
60'
55'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
У. Лопес
45'
Замена
У. Бустинса
️️️️
А. Марин
ГОЛ! 1:0!
Э. Мангала
29'
10'
Желтая карточка
А. Марин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
18
Карлос Солер
ПП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
РФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Леганес
1
Яго Эррерин
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
14
Саму
ЦП
8
Унаи Лопес
АП
23
Альберто Мартин
ПП
21
Рубен Перес
ПП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
33
Начо Жиль
ЦФ
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
10
Лусиано
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-3-1-2
25
Алвес
14
Гайя
24
Гарай
5
Мангала
2
Канселу
10
Парехо
33
Перес
18
Солер
11
Баккали
11
Дзадза
16
Эль-Хаддади
4-3-2-1
1
Эррерин
16
Диас
44
Инсуа
22
Сиовас
3
Марин
21
Перес
14
Саму
23
Мартин
8
Лопес
11
Мачис
19
Буэно
11
Баккали
3
Латорре
3
Латорре
11
Баккали
16
Эль-Хаддади
33
Жиль
33
Жиль
16
Эль-Хаддади
3
Марин
5
Бустинса
5
Бустинса
3
Марин
19
Буэно
10
Герреро
10
Герреро
19
Буэно
8
Лопес
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
8
Лопес
Остались в запасе
Валенсия
Леганес
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Хауме
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
13
Нерео Чампанье
ВР
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Хауме
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Остались в запасе
13
Нерео Чампанье
ВР
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Валенсия - Леганес
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Месталья
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