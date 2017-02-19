Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Леганес
Барселона - Леганес: обзор матча 19 февраля 2017
Барселона
19.02.2017, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 23 тур
2 : 1
Завершен
Леганес
4'
Л. Месси
90'
Л. Месси (П)
71'
У. Лопес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Леганес
90'
+5
Желтая карточка
А. Мартин
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Месси
90'
87'
Замена
П. Инсуа
️️️️
Д. Сиовас
86'
Желтая карточка
Д. Сиовас
Замена
Ж. Альба
️️️️
Л. Динь
81'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Рафинья
80'
Замена
А. Иньеста
️️️️
А. Гомеш
80'
71'
ГОЛ! 1:1!
У. Лопес
Пас отдал
Д. Мачис
70'
Замена
Д. Мачис
️️️️
А. Шимановски
65'
Замена
У. Лопес
️️️️
Э. Моран
55'
Желтая карточка
М. Мантовани
Желтая карточка
Л. Суарес
46'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
12
Рафинья
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Леганес
1
Яго Эррерин
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
(К)
ЦЗ
2
Тито
ПЗ
8
Александер Шимановски
ЛП
39
Эрик Моран
ОП
23
Альберто Мартин
ОП
18
Габриэл
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ПП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Лусиано
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
3-4-2-1
1
тер Стеген
12
Динь
22
Матье
14
Умтити
6
Роберто
12
Рафинья
11
Ракитич
20
Гомеш
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-2-3-1
1
Эррерин
2
Тито
22
Сиовас
21
Мантовани
15
Рико
39
Моран
23
Мартин
25
Эль-Жар
18
Габриэл
8
Шимановски
10
Герреро
12
Динь
18
Альба
18
Альба
12
Динь
20
Гомеш
8
Иньеста
8
Иньеста
20
Гомеш
12
Рафинья
4
Суарес
4
Суарес
12
Рафинья
8
Шимановски
11
Мачис
11
Мачис
8
Шимановски
22
Сиовас
44
Инсуа
44
Инсуа
22
Сиовас
39
Моран
8
Лопес
8
Лопес
39
Моран
Остались в запасе
Барселона
Леганес
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
16
Виктор Диас
ПЗ
13
Нерео Чампанье
ВР
10
Лусиано
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
16
Виктор Диас
ПЗ
13
Нерео Чампанье
ВР
10
Лусиано
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Барселона - Леганес
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Камп Ноу
Новости команд
Все
Барселона
Леганес
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
16 ноября
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
16 ноября
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Мората нашел новый клуб
28 августа
«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
25 июня
«Сочи» нацелился на испанского форварда
2025.09.10 15:21
1
Игрок «Леганеса» хочет уйти в декретный отпуск
2025.08.21 00:24
1
Раскрыты клубы, пытавшиеся перехватить Тикнизяна у «Црвены Звезды»
2025.06.23 21:21
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+