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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Амкар (мол)
ЦСКА (мол) - Амкар (мол): обзор матча 08 августа 2009
ЦСКА (мол)
08.08.2009, суббота, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 17 тур
2 : 1
Завершен
Амкар (мол)
6'
А. Григорян
18'
Ж. Карлос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Амкар (мол)
Желтая карточка
Ж. Карлос
Замена
️️️️
Вильям
Замена
️️️️
А. Григорян
Замена
️️️️
Д. Дзахов
Замена
️️️️
А. Субботин
Замена
️️️️
Ю. Петраков
Желтая карточка
А. Субботин
Желтая карточка
В. Максименко
Желтая карточка
Д. Дзахов
Пенальти не реализован!
Д. Эркин
20'
18'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Карлос
ГОЛ! 1:0!
А. Григорян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
ЦСКА (мол)
1
Евгений Помазан
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
14
Игорь Драгунов
ЦЗ
5
Антон Власов
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
2
Виталий Максименко
ЦЗ
13
Александр Кудрявцев
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
26
Артак Григорян
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Йелле Гус
Амкар (мол)
41
Максим Шумайлов
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
2
Алексей Савельев
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
6
Вильям
АП
20
Жеан Карлос
АП
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
3-2-2-2
1
Помазан
20
Столяренко
15
Чосич
2
Максименко
88
Эркин
5
Власов
13
Кудрявцев
77
Петраков
91
Заболотный
26
Григорян
4-1-2-2-1
41
Шумайлов
2
Макагонов
5
Багаев
2
Савельев
2
Морозов
5
Рябокобыленко
71
Дзахов
27
Гаглоев
6
Вильям
20
Жеан Карлос
9
Субботин
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Амкар (мол)
Главный тренер
Йелле Гус
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Йелле Гус
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча ЦСКА (мол) - Амкар (мол)
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Октябрь
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